Hay más apoyo que nunca para el cine nacional María Novaro México, 23 Sep (Notimex).- María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) resaltó que, a diferencia de otros gobiernos, hoy existe más apoyo para el cine nacional y lo demostrará con cifras antes de que finalice el año.

“Hay más apoyo que nunca antes para el cine nacional, existen más películas beneficiadas y hay más recursos. Se ha dicho hasta el cansancio que no se han reducido los apoyos a la producción cinematográfica y daré las cifras específicas cuando cerremos las convocatorias de apoyo a la producción”, declaró la funcionaria federal.

Ante representantes de la prensa, tras darse a conocer la programación de la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a realizarse del 18 al 27 de octubre, Novaro sostuvo: “No decrecimos, crecimos”.

“Es importante sacar la numeralia y presentar los datos para que los tengan y los revisen. Quizá para principios de noviembre, podré decir que se apoyaron tales películas con tantos recursos, con lo cual quedará claro que no hubo decremento. Sólo pido atención y confianza”.

Dijo que el nuevo presupuesto a la cultura “está ligeramente por encima del año anterior y si hacemos las cosas bien, si seguimos operando correctamente, no tiene por qué haber decrecimiento en ningún sentido”.

María Novaro, directora de películas como Danzón (1991) y El jardín del Edén (1994), resaltó que se busca ordenar a México, el cual estaba lleno de agujeros y de huachicoleo cultural, de abusos y cosas que había que revisar.

“Hemos tenido dificultades al poner en orden las cosas y soy la primera que quizá, en un momento dado, dije: ‘pero me habían dicho esto y ahora me dicen esto y ahora cambio a esto otro’, pero es que hemos estado ordenando”.

Se refirió entonces al ordenamiento que habrá para los festivales de cine, el cual será sobre una base mucho más transparente, clara y menos discrecional, mucho más establecida para todos.

“Siento que este año estuvo lleno de tropiezos y confusiones, de que no sabíamos si podíamos ir por aquí o por allá. Algunas confusiones las atribuía porque yo acababa de ingresar al Imcine, pero otras venían de cambios del propio gobierno.

“Una disculpa si nos hemos confundido y los hemos confundido más, pero las cosas se están ordenando y todo va a salir mejor para 2020”, prometió para luego informar que el Imcine canceló su apoyo a las series debido a que estaba mal planteado porque obligaba a la institución a tener derechos patrimoniales sobre éstas y las compañías no deseaban compartirlos.

Referente al FICM, la funcionaria resaltó que fue beneficiado con el recurso más alto que otorgó el ProFest, además de que el Imcine destinó una serie de apoyos en especie.

Indicó que se trabaja la manera de blindar al festival, pues todo lo que venía sucediendo estaba cargado de irregularidades y complicaciones en general.

“Estamos poniendo orden. Este año no faltó el apoyo, pero hay que hacerlo mejor”, dijo y resaltó que para 2020 se busca un esquema diferente que dé fortalecimiento a los festivales de cine, tanto a los grandes como Morelia, pero también a los chiquitos.

Aclaró que el Imcine ha dado apoyo a todo aquel festival que se lo solicite. En el caso de las Diosas de Plata, mencionó que los organizadores “no tenían un peso ni forma de funcionar. De todos modos, les ofrecimos lo que les ofrecemos a todos, mucho apoyo en especie, pero nunca regresaron”.

Poco después, recordó, declararon a un periódico que no habían sido apoyados y que por eso cancelaban la entrega. “Pero cerraban porque sus finanzas estaban absolutamente deterioradas”, señaló Novaro.

Los Premios Fénix, es una situación diferente, asegura, pero también venía arrastrando problemas financieros y no pudieron más. “Nunca recibí una visita de ellos, nunca me pidieron un apoyo en específico, pero se los hubiéramos dado. No sé si estaban en quiebra o en problemas.

“Después dijeron que no se harían porque no hay apoyo de este gobierno y no es así, ellos venían arrastrando problemas financieros y ya no les era posible salir de ellos. De repente todo se lleva al mismo molino y hay que ser más claros”.

María Novaro prometió que en 2020 estarán más establecidas las formas de apoyo para los festivales de cine, los cuales considera son de gran importancia porque es el primer espacio en el que los mexicanos pueden ver el cine de su país, por lo tanto, “no se les va a descuidar”.