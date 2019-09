Angela Lansbury, al teatro en obra de Oscar Wilde

México, 23 Sep (Notimex).- La actriz británica Angela Lansbury, conocida en México por su personaje de “Jessica Fletcher” en la serie Reportera del Crimen, tendrá una participación especial a beneficio en la obra La importancia de llamarse Ernesto (The Importance of Being Earnest), el 18 de noviembre próximo en el American Airlines Theatre en Broadway.

Lansbury interpretará a la complicada y juiciosa “Lady Bracknell” en este montaje, cuyo elenco y equipo creativo serán anunciados próximamente. Hasta el momento se ha confirmado que el director será Michael Wilson.

La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde estrenada en 1895, es una comedia de enredos que satiriza los códigos de etiqueta. John Worthing y Algernon Moncrieff, hombres de la ciudad persiguen a las bellas damas pueblerinas Gwendolen Fairfax y Cecily Cardew. Las cosas se complican por los personajes imaginarios inventados por ambos caballeros para lograr seducirlas.

Angela Lansbury (Londres, 1925) ha ganado el Premio Tony por sus interpretaciones en Mame, Dear World, Gypsy, Sweeney Todd, Blithe Spirit, y nominada en dos ocasiones más al mismo galardón por Deuce y A Little Night Music.

También ha sido nominada 15 veces a los Premios Emmy, seis a los Globos de Oro, tres ocasiones al Oscar, aunque recibió en 2013 un Oscar Honorífico. En 1991 la canción Bella y Bestia (Beauty and the Beast), de la misma película, interpretada por Lansbury, ganó el Oscar a la Mejor Canción Original.

En 2014 fue nombrada Dama de la Corte Inglesa por la Reina Isabel II por su contribución a las artes interpretativas en el Reino Unido.