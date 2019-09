Coparmex BC alerta ante acciones de Tribunal Electoral y Bonilla

Ensenada, BC, 22 Sep (Notimex).- A pesar de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) haya ratificado el periodo de dos años para el próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, los empresarios aseguran que estarán atentos a la publicación o no de la reforma a la Constitución local, que permitiría ampliar a cinco años la gestión gubernamental.

En entrevista telefónica, el presidente de la Sección Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Armando León, respondió a Notimex:

“Aunque el Tribunal Estatal ratifique los dos años, la trampa está en la publicación, porque se podría dar uno o dos días antes de que tome protesta Bonilla Valdez, el próximo uno de noviembre, ya que él argumentaría que protesto por cinco y no por dos años, como lo demanda la Reforma al Artículo Octavo transitorio de la Constitución local”.

El representante patronal consideró que sin especulaciones es la estrategia que seguirá Bonilla Valdez, que esta Reforma se publique días antes del compromiso de toma de protesta. “Para que él pueda decir que la protesta fue por cinco años y no por dos, que de todas formas estaríamos impugnado la acción en los tribunales federales”, añadió.

Puntualizó que de darse esta situación, la toma de protesta por cinco años le daría al mandatario electo un punto de defensa. “Aunque finalmente se sabe que la Reforma Constitucional Local es indebida, que esperamos que la Suprema Corte de Justicia eche abajo”, expresó.

Armando León consideró que la ratificación del Tribunal Estatal es por la constancia que se le entrego al Ingeniero Bonilla, que es sólo para un periodo de 2 años. “Pero este fallo es con respecto a la constancia de mayoría y a la validez de la elección por dos años”, dijo.

Abundó que esta acción del Tribunal Estatal, es sólo parte de una estrategia. “Porque si no se desiste el ingeniero Bonilla, es porque hubiera sido un golpe muy fuerte para su futura pretensión de argumentar que su gubernatura es de cinco años”, expuso.

El representante de la Coparmex, señaló que el panorama sería diferente si Bonilla púbicamente se desiste de sus intenciones. “Y no lo va a ser, ya que de hecho, él ya declaró que no desistió porque ya no tenía objeto la impugnación ante la decisión del Congreso que marcó cinco años, que dicho sea de paso, no ha publicado”, agregó.

Precisó que los empresarios interpusieron dos denuncias ante los tribunales Estatal y Federal, ésta última que recibió nuestra denuncia bajo el argumento de la falta de confianza en el Tribunal Estatal por su posición de apoyo a la Reforma del Congreso.

“Lo que hizo el Tribunal Estatal en un principio, fue ratificar los cinco años, que no tiene nada que ver con la Consulta, entonces por eso lo vamos a regresar al Tribunal Estatal y queda el camino, qué si esta instancia falla a favor de la ampliación de periodo y de la Consulta Ciudadana, vamos a la instancia federal”, enfatizó.

Dijo que “el otro amparo que tenemos interpuesto, es por la dilación del Congreso para publicar la Reforma al Artículo Octavo transitorio de la Constitución Local, y debo decir que tenemos confianza en la Ley, pero en la política no.

“El juez dio fecha para el 2 de octubre al Congreso para que explique por qué no se ha publicado, y no podrá argumentar que no encuentra el oficio, pero sí por la Consulta Ciudadana y creemos que esa será la artimaña, para que se publique uno o dos días antes de que tome protesta, para que no dé tiempo de tener respuesta de la Suprema Corte de Justicia”, finalizó.