Inician obras de infraestructura educativa en Santa Rosa Xajay

San Juan del Río, 20 Septiembre 2019.- Con una inversión de más de 10 millones de pesos, el gobierno municipal que encabeza el presidente Memo Vega, iniciaron las obras de mejora de infraestructura educativa en el preescolar y primaria de Santa Rosa Xajay.

En el preescolar “Cuauhtémoc”, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sebastián Ledesma Mina, encabezó el inicio la obra de construcción de un aula de medios, para que los niños cuenten con un espacio adecuado que motive su aprendizaje y facilite la realización de sus actividades escolares.

Por su parte, la directora de la institución, Yolanda Gervasio Martínez, reconoció las acciones del alcalde, al referir que la construcción de esta aula beneficiará a todos los alumnos.

Posteriormente, en la primaria “Emiliano Zapata” se iniciaron las obras de construcción de un módulo de sanitarios y la conclusión de la barda perimetral de la institución, las cuales fueron bien recibidas por los alumnos, maestros y padres de familia.

El módulo de sanitarios contará con espacios para personas con discapacidad, además de ventanas de aluminio, piso de loseta y muros de azulejo, para brindar un servicio digno a los poco más de 500 alumnos que acuden a esta institución, en sus dos turnos.

Asimismo, se concluirá la construcción de la barda perimetral de la escuela, iniciada por los padres de familia, con la rehabilitación de poco más de 110 metros lineales de muro.

Para finalizar, al menos 200 familias de la comunidad, fueron beneficiadas con un tinaco, como parte del programa de entrega de apoyos sociales duraderos, en beneficio de la economía familiar.

“Sí me hacía falta mi tinaco, porque yo no tenía y luego se terminaba el agua y no había donde apartarla, qué mejor que me dieran este apoyo que si lo necesitaba”, comentó Raquel Narciso, madre de familia beneficiada.