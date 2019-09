Enrique Iglesias recopila sus éxitos en nuevo disco

México, 20 Sep (Notimex).- El cantante español Enrique Iglesias recopila 16 de sus más grandes éxitos en un álbum que incluye el tema Bailando, en sus versiones inglés y español, que grabó con Seal Paul, Descemer Bueno y Gente de Zona.

“El disco ‘Greatest Hits’ saldrá a la venta el próximo 4 de octubre, pero a partir de este viernes ya se encuentra en preorden”, anunció el intérprete de música pop urbana en sus redes sociales.

Enrique Iglesias, padre de los gemelos Nicholas y Lucy, producto de su relación con la extenista Anna Kournikova, se ha consolidado en la música por lograr una mezcla de ritmos que van desde lo urbano hasta lo tropical, dance y música electrónica.

En este disco de éxitos también aparecen temas como I Like It, en colaboración con Pitbull; Cuando Me Enamoro con la participación de Juan Luis Guerra; El Perdedor con Marco Antonio Solís; Loco con Romeo Santos; Mentiroso; Dónde Están Corazón y Hero, entre otros.

El español, quien irrumpió en la industria discográfica con su álbum homónimo en 1995, cuenta con una prolífica carrera artística; se ha presentado ante más de 10 millones de fans en el mundo y ha recibido múltiples premios Grammy y Billboard.

En el marco de su gira mundial Live se presentó el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), y lo que resta del año tiene programadas visitas a países como México, Rumania, Italia, Croacia y España.