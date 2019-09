Cine mexicano e iberoamericano llega a Hollywood

México, 20 Sep (Notimex).- Largometrajes de ficción y documentales enfocados en el racismo, derechos humanos y movimientos sociales, realizados en México e Iberoamérica, invadirán Hollywood del 20 al 23 de septiembre.

Se trata de una selección de 18 filmes que se proyectaron en la edición 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y que ahora se exhibirán en el Egyptian Theatre, TCL Chinese Theatres, el Hotel Roosevelt y el Consulado General de México en Los Ángeles.

Al término de cada función, habrá sesiones de preguntas y respuestas entre el público asistente y los cineastas y actores de las producciones hechas en Brasil, Nigeria, España, Eslovenia, Alemania, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Reino Unido, Japón, Chile, Francia, Venezuela y México.

Entre los títulos que se presentarán se encuentran: La asfixia, Esu y el universo, Perro Bomba, 499 años, Somos nuestras montañas, La batalla del volcán, El muro de México, Los tiburones, Un viaje en taxi, No más intolerancia, entre otros.

Además de dichas proyecciones, Alfonso Herrera, uno de los talentos latinoamericanos más reconocidos en la actualidad, ha participado en las series Sense8, The Exorcist y Queen of the South, será reconocido junto con el cineasta nominado al Globo de Oro y Emmy, Gregory Nava.

El actor, guionista y director Peter Fonda, quien falleció el pasado 16 de agosto recibirá un homenaje póstumo por su trabajo en la industria que incluyen películas como Easy Ryder y Los ángeles del infierno.

La edición del FICG en Hollywood se logró gracias a la colaboración con el Consulado General de México en Los Ángeles, la Universidad de Guadalajara y la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos.