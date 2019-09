Comerciantes “reventadores” causaron disturbios en Palacio: Pancho

Querétaro, 19 Septiembre 2019.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, explicó que los comerciantes que ingresaron a Palacio de Gobierno fueron a “reventar”, pues hicieron disturbios y quisieron meterse a la fuerza a sus oficinas y la Oficina de la Gubernatura, sin previa cita.

Esto luego de que una comerciante denunció que fue supuestamente torturada por elementos de la Policía Estatal (PoEs), tras haber sido detenida por solicitar una audiencia con el mandatario estatal.

“Estas dos personas fueron a reventar el Palacio de Gobierno, quisieron meterse a las oficinas de la Oficina de la Gubernatura, a mi propia oficina, sin cita previa, haciendo disturbios”, recalcó.

En ese sentido, Domínguez Servién, reiteró que dos comerciantes presentes hicieron disturbios y que posteriormente la mujer detenida le dio un cabezazo a un policía, lo cual es una falta a la autoridad.

“Posteriormente la mujer le da un cabezazo a un policía, ya son faltas a la autoridad y atendemos a todos con mucho gusto”, subrayó.

Reveló que el lunes, al final del desfile del 16 de septiembre, ya los había atendido, pues le estaban pidiendo que les diera a conocer el proyecto ejecutivo y de impacto ambiental del Eje Zaragoza. Sin embargo, garantizó que ahí les señaló que aún no hay nada al respecto.

“Le expliqué que no hay proyecto ejecutivo en Zaragoza, entonces de dónde le voy a entregar sino lo hay, de dónde le vamos a entregar un proyecto de impacto ambiental si no lo hay. Vamos a investigar bien porque estos reventadores no le ayudan en nada a los queretanos”, refirió.

El gobernador pidió respeto y advirtió que no van a permitir que se altere el orden.

“¿Quién está detrás de ello? Ojala me ayuden a investigar a ver quién está detrás de los reventadores, porque si algo hago es atender a quién se me aparece enfrente, dentro y fuera de la oficina”, sostuvo.

Del mismo modo, reiteró su disposición y compromiso de escuchar y atender a los ciudadanos.

“Todos tienen libertad de expresión, de derecho de paso; atiendo en la banqueta, en la calle, al 100 por ciento de los ciudadanos”, concluyó.