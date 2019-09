Tania Palacios Kuri lleva a cabo Parlamento Abierto en Tolimán

Tolimán, 19 Septiembre 2019.- A invitación de la directora del Instituto Municipal de la Juventud de Tolimán, Perla Isela Peña, la diputada Tania Palacios Kuri llevó a cabo Parlamento Abierto con jóvenes estudiantes de la región.

“Hay muchos temas que nos ocupan como juventud, pero si no participamos no nos quejemos. No limitemos nuestros sueños porque México merece más”, manifestó la diputada.