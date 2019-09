Jennifer Aniston fue forzada a perder casi 14 kilos para ¨Friends¨

Para Jennifer Aniston no fue nada sencillo convertirse una de las celebridades más reconocidas de Hollywood, ya que para obtener el papel de ‘Rachel’ en la serie “Friends”, tuvo que someterse a un enorme sacrificio.

A 25 años de su lanzamiento, se han dado a conocer a través del libro escrito por Saul Austerlitz, algunos secretos de la exitosa trama y de sus personajes, como es el caso de la ex pareja de Brad Pitt.

En el texto titulado “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Televisión Era (Generación Friends: un vistazo por dentro a la serie que definió una era en la televisión)”, el autor aseguró que Aniston fue forzada a perder 13,6 kilos si deseaba continuar en la industria de Hollywood y obtener el papel de ‘Rachel Green’.

“Los Ángeles era un lugar muy duro para ser actriz, un lugar muy duro para ser mujer, y a su agente le costaba asumir esa situación”, expresó Austerlitz.

De la misma forma, Saul aseguró que al momento de enterarse que tenía que bajar casi 14 kilos, la actriz estadounidense le confesó a su representante: “Eso va a ser terrible para mí”.

No obstante, Saul Austerlitz manifestó que más allá del peso de Jennifer, el verdadero problema que venían los productores fue que ante las cámaras luciría con más kilos de los que en realidad tenía.

Finalmente, la artista logró conseguir el trabajo y durante una década compartió cuadro junto a sus colegas David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox, siendo estas ultimas con las que hasta este momento mantiene una cercana amistad.