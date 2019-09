Serie “El señor de los anillos” se grabará en Nueva Zelanda

México, 17 Sep (Notimex).- La serie El señor de los anillos, que retomará el universo de J. R. R. Tolkien, se rodará en Nueva Zelanda, país que también fue elegido por Peter Jackson para sus dos trilogías cinematográficas (2001-2014).

“Estamos felices de poder confirmar oficialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar para la serie basada en historias de The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien”, declararon J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners del proyecto.

De acuerdo con Amazon Studios (la serie se trasmitirá por su plataforma de streaming Amazon Prime Video), la preproducción ya comenzó y la producción iniciará en la ciudad de Auckland en los próximos meses.

“Estamos agradecidos con la gente y el gobierno de Nueva Zelanda, y especialmente Auckland, por apoyarnos durante esta fase de preproducción. La abundante hospitalidad Kiwi con la que nos han dado la bienvenida, nos ha hecho sentir como en casa, y estamos esperando profundizar esta relación en los años que vienen”, agregaron los también productores ejecutivos.

El episodio piloto de la serie que se ubicará en la “Segunda Edad”, más de 3 mil años antes de lo que Peter Jackson presentó en su adaptación cinematográfica, será dirigido por el español J.A. Bayona (El orfanato, Lo imposible, Un monstruo viene a verme, Jurassic World: el reino caído).

De acuerdo con los productores, eligieron a Nueva Zelanda ya que es el lugar que exhibe “la belleza primordial de la Segunda Era de la Tierra Media”, un sitio “majestuoso con costas, bosques y montañas inmaculadas”.

Cabe recordar que Peter Jackson también eligió a su país natal para rodar El señor de los anillos: la comunidad del anillo, El señor de los anillos: Las dos torres, El señor de los anillos: El retorno del rey, El hobbit: un viaje inesperado, El hobbit: La desolación de Smaug y El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos.

Entre las locaciones que utilizó el cineasta, de acuerdo con informes internacionales, se encuentran: Matamata, el Parque Nacional Tongariro, Glenorchy, las Llanuras de Canterbury y Twizel.