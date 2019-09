Eduardo Santamarina reveló que en una etapa de su vida llegó a tener sexo con varias mujeres de las que ni siquiera se acuerda del nombre, pero lo peor del caso es que lo hacía sin protección.

Asegurando que todo eso que vivió es cosa del pasado, el actor confesó: “la tentación siempre va a estar latente, ya sea de la bebida, la drogas, el trabajo también es un exceso, la comida también es un exceso. Y sí, fue muy divertido, por qué voy a decir que no, fui de todo y sin medida, pero el final de la película es terrible, porque tocas fondo, entonces al final es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, también de pérdida. Y si y no acordarte, de eso que te acostabas con una princesa y te levantabas con una rana o con un sapo… entonces si decías: ‘¡ay mamacita, y esta de donde la saque!’, pues sí, claro que pasa todo eso. Lagunas de no acordarte y tratar de recordar donde se me fue el dinero”.

Al ser cuestionado sobre si tomaba las debidas precauciones cuando mantenía relaciones sexuales, el histrión dijo: “A veces si, a veces no, ‘a capela’, exactamente, le tienta uno, le tienta uno ya saben a quién…”

Sin embargo, dejó claro que luego de cometer este tipo de descuidos, se realizaba los estudios pertinentes para asegurarse de que su salud estuviera en perfecto estado. “Siempre me he hecho exámenes porque la salud hay que (cuidarla), uno si no tiene salud no tiene nada”.