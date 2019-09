Kiefer Sutherland llega como “Fugitivo” a streaming

México, 17 Sep (Notimex).- El actor y director británico Kiefer Sutherland, quien es reconocido a nivel internacional como el agente “Jack Bauer” en la serie 24, será uno de los protagonistas para la nueva versión de El fugitivo.

Se trata de un proyecto de la plataforma de streaming Quibi, en la que Sutherland interpretará al detective “Clay Bryce”, que persigue e intenta detener a “Mike Ferro”, a quien dará vida Boyd Holbrook (Narcos).

Fue en 1993 que la gente conoció en el cine la historia del doctor “Richard Kimble”, acusado de asesinar a su esposa. Interpretado por Harrison Ford, la cinta recaudó más de 368 millones de dólares.

La película estuvo basada en la serie homónima que se transmitió durante cuatro temporadas. De 1963 a 1967 se emitieron los 120 capítulos que la conformaron. David Janssen y Barry Morse fueron los actores estelares.

Si bien, se trata de un “remake”, el papel de Kiefer es el que, en su momento, interpretó Morse en la televisión y Tommy Lee Jones en el cine. De acuerdo con Variety, la nueva producción tendrá algunas diferencias claves.

“Cuando una bomba atraviesa el tren subterráneo de Los Ángeles en el que viaja, Mike Ferro sólo quiere asegurarse de que su esposa, Allison y su hija Pearl, de 10 años, estén a salvo, pero la evidencia defectuosa en el terreno y el periodismo de ‘twittear ahora, confirmar más tarde’ pintan una imagen de pesadilla: a todo el mundo le parece que Mike fue responsable del acto atroz”.

“Acusado injustamente, y de manera muy pública, Mike debe demostrar su inocencia al descubrir al verdadero perpetrador, antes de que el legendario policía (Sutherland) que dirige la investigación pueda detenerlo”, relata la sinopsis.

El director del “remake” será Stephen Hopkins, quien ya trabajó con Sutherland en 24 y que además fungirá como productor ejecutivo, en tanto que Nick Santora (Law & Order, The Sopranos, Prison Break y Lie to me) será el guionista.