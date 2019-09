Holograma de Whitney Houston iniciará gira en México

México, 17 Sep (Notimex).- La gira de hologramas de la cantante estadunidense Whitney Houston comenzará el 23 de enero de 2020 en México e incluye conciertos en diversos países de Europa.

Las presentaciones del “tour” An evening with Whitney: The Whitney Houston hologram tour se llevarán a cabo con el apoyo de tecnología holográfica, que mostrará a una Whitney que interactuará con su banda original para interpretar éxitos como I will always love you y I wanna dance with somebody (Who loves me), Greatest love of all y Higher love.

Además de la banda en vivo, los conciertos prometen un espectáculo con tecnología holográfica de vanguardia combinada con bailarines especializados en arreglos remasterizados digitalmente, bajo la dirección de la coreógrafa Fátima Robinson, se informó en la página electrónica de Houston.

La tecnología usada para este proyecto es desarrollada y comercializada por la empresa Base Hologram, encargada de crear “conciertos y espectáculos ultrarrealistas”.

Hace unos meses, los herederos de Whitney Houston, quien falleció el 11 de febrero de 2012, llegaron a un acuerdo para “revivir” la figura de la cantante estadunidense con una gira; “Whitney no está con nosotros, pero su música vivirá con nosotros para siempre”, dijo Pat Houston, exgerente de la artista y presidenta de su patrimonio, en un comunicado.

“Sabemos que tomamos la decisión correcta al asociarnos con BASE porque entienden lo importante que es producir un holograma fenomenal. También saben que involucrar a sus fanáticos con una experiencia auténtica de Whitney resonaría en todo el mundo debido al estatus icónico que creó durante tres décadas”, indicó.

Whitney Houston fue la única artista en registrar siete éxitos consecutivos en el Billboard Hot 100, la primera artista femenina en ingresar a la lista Billboard 200 Álbumes en el número uno y la única con ocho álbumes multiplatino consecutivos.

También fue certificada con el Récord Guinness como “la artista femenina más premiada de todos los tiempos”, con más de 400 premios, incluidos seis Grammy, 22 American Music Awards, 16 Billboard Music Awards, dos nominaciones al Emmy y una victoria.

Esta gira virtual de Whitney Houston, quien además conquistó la pantalla grande con papeles protagónicos en cintas como The bodyguard, Waiting to exhale y The preacher’s wife, se une a los espectáculos de hologramas de Roy Orbison & Buddy Holly: The rock ‘n’ roll dream tour y Callas in concert.