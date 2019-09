Yolanda Andrade asegura que Verónica Castro es homofóbica

Yolanda Andrade sigue defendiendo su postura y versión con respeto a su boda con Verónica Castro, y a pesar de que ha manifestado ya no querer seguir hablando del tema, ahora sorprendió al asegurar que la madre de Cristian Castro es homofóbica.

Durante una entrevista para un programa argentino, Andrade expresó: “El hecho de que ahora Verónica sea homofóbica y que diga que nunca será lesbiana ni en esta vida ni en la otra, eso también es un detalle muy importante, porque hay abuelas que son de su generación, hay mamás, gente que la quiere mucho, entonces esa palabra es tan ofensiva para muchas personas, que creen que es malo, y tu sabes que mucha gente hemos sufrido el bullying”.

Acto seguido, la conductora de Montse & Joe subrayó: “Ya no quiero seguirle con todo esto, pero es que sigue diciendo mentiras, o sea, Verónica ha estado destapando cosas que no es necesario (…) y la pregunta debe ser está: ‘Verónica Castro, ¿fuiste a Ámsterdam con Yolanda, sí o no?’, la boda sucedió, la boda fue de juguete, yo nunca dije que fue algo legal”.

Finalmente, Yolanda dejo entrever que no cree mucho sobre los rumores que dicen que La Vero está muy enferma. “Cuando habla ahora me da gusto, porque se escucha su voz que ya está saludable, ya está como llena de vida, lo que las entrevistas acá en México no hace, porque aquí habla de ‘yo ya estoy grande y tengo 70 años’, y cuando habla allá a Argentina pues ya se le quita la enfermedad, y a mi eso me da mucho gusto, que se llene de entusiasmo”, concluyó.