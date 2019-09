Argentina: Personal médico lanza campaña Salvemos Miles de Vidas

Buenos Aires, septiembre (SEMlac).- Los abortos clandestinos e inseguros son los causantes de la mortalidad materna en Argentina. Por este motivo y con el fin de acercar información real a la población, un grupo de profesionales de la salud lanzaron la campaña: Salvemos Miles de Vidas: https://www.salvemosmilesdevidas.org/.

Esta campaña está integrada especialistas en ginecología, obstetras, y personal de programas de salud sexual y reproductiva de diferentes provincias.

SEMlac conversó con la ginecóloga y jefa del Programa de Salud Sexual Reproductiva de la provincia de San Luis, Yolanda Bertazzo, quien relató que la campana se origina por parte de profesionales “que estamos todo el día en contacto con mujeres que sufren las consecuencias severas de los abortos clandestinos. Ante esta situación, nos pareció lógico salir a los medios para informar lo que ocurre realmente”.

Bertazzo manifiesta que #SalvemosMilesDeVida busca combatir la desinformación, porque aún hay mitos, prejuicios y muchas mentiras que tienen el objetivo de impedir la legalización del aborto.

También subraya que, según publicaciones de Argentina, se practican entre “370.000 a 500.000 abortos clandestinos. Obviamente, que al ser clandestinos, muchos casos no se conocen y solo tenemos el registro de aquellos que acuden a hospitales públicos y privados y que son atendidos”.

La campaña tiene soporte gráfico en la vía pública y audiovisual en redes sociales, es allí donde los profesionales comparten los casos de abortos clandestinos que les tocó atender. Bertazzo, cuenta en un vídeo un caso que llegó a sus manos: “(la mujer) cayó con tan mala suerte, que se recontra infectó, tuvimos que hacerle una histerectomía, recuerdo que estuvo gravísima, en diálisis, casi pierde un riñón, casi se muere, por suerte se salvó, pero se quedó sin útero y con un riñón insuficiente”

Si bien el debate por la legalización del aborto que se realizó el año pasado, “abrió un espacio de discusión y conocimiento, también circuló mucha información engañosa, muchísimas mentiras y muchas de ellas difundidas por la diputación que se oponían a la legalización de la IVE. A pesar de eso, el debate sirvió para que la población empiece a entender que el aborto clandestino produce muertes, deja a muchas mujeres con morbilidad importantes, con lesiones severas incluso con pérdida de la capacidad de procrear y se tomó conciencia que muchas veces deja a familias devastadas”, sostiene Bertazzo ante SEMlac.

A pesar de que el aborto no es punible si se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y en caso de violación, esto no siempre está garantizado ya que muchas veces se judicializan los casos y personal médico presentan sus objeciones. A la vez, las y los médicos que realizan el aborto en casos contemplados por la ley penal “los siguen judicializando, se siguen judicializando casos que no deberían ser judicializados. Creo que esto se terminaría si existiera una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo”, concluye Bertazzo.

Por Norma Loto