“It: Capítulo 2” mantiene liderato en taquilla de EUA

México, 15 Sep (Notimex).- Dirigida por el argentino Andy Muschietti, la película It: Capítulo 2 disfrutó de su segundo fin de semana en la cima de la taquilla de Estados Unidos, mientras que la historia de un grupo de bailarinas exóticas en Estafadoras de Wall Street (Hustlers) debutó en la segunda posición.

La segunda entrega de It, en la que el payaso “Pennywise” (Bill Skarsgård) regresa más cruel y malvado a “Derry”, agregó otros 40.73 millones de dólares a sus ingresos por 153.80 millones en cines nacionales.

Mientras que en el extranjero, la cinta ha recaudado 169.50 millones de dólares en 35 países donde se exhibe, para un total global de 323.30 millones.

Protagonizado por Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart, Estafadoras de Wall Street (Hustlers), recaudó 33.23 millones de dólares, que la ubicó en el segundo puesto en su debut.

Dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler, Angeles bajo fuego (Angel has fallen), sumó 4.4 millones a su acumulado de 60.38 millones en salas de cine de Estados Unidos.

En esta tercera entrega de la saga Bajo fuego, en la que el agente del Servicio Secreto “Mike Banning” (Gerard Butler), es acusado de atentar contra el presidente de Estados Unidos, Allan Trumbull, (Morgan Freeman) acumula un total de 60.38 millones de dólares en su cuarta semana.

Los chicos buenos (Good boys), cinta dirigida por Gene Stupnitsky se ubicó en el cuarto sitio al agregar otros 4.26 millones de dólares a sus ingresos de 73.31 millones solo en cines nacionales.

En el ámbito internacional, el filme se exhibe en 28 países, donde ha obtenido aproximadamente 18.30 millones este fin de semana para llegar a un recuento global de 91.61 millones.

En su novena semana de exhibición, El Rey León (The Lion King) de acción real se ubicó en el quinto puesto con ingresos este fin de semana de 3.55 millones de dólares, para contabilizar 533.99 millones en la taquilla nacional.

El filme de Jon Favreau en el extranjero contabiliza mil 83 millones de dólares, para alcanzar un total global de mil 616.99 millones de dólares.

Rápidos & Furiosos: Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw); Vencedor (Overcomer), El jilguero (The Goldfinch), The Peanut Butter Falcon y Dora y La ciudad perdida (Dora and the Lost City of Gold) completan la lista de las más taquilleras en la Unión Americana.