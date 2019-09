Ya no me castigo, soy una mujer libre Ely Guerra

México, 14 Sep (Notimex).- Durante muchos años, la cantautora mexicana Ely Guerra se “castigó” por ser antisocial, porque no le gustaba ir a las fiestas. Hoy, a sus 47 años, ya evolucionó, ya aprendió a decir ‘no’, a poner límites y sentirse libre.

“Casi siempre decimos que las personas no cambiamos, pero sí cambiamos, hay una evolución natural, aunque exista un hilo conductor que no cambia. En este momento aterrizo que voy para los 50 años y no es cualquier edad”, declaró a Notimex en entrevista.

“Ya pasé por muchas cosas, ya defendí muchas otras, ya solté y he podido irme descubriendo a lo mejor como más entendida de lo que es compartir la vida, más entendida de mí. Ya no me castigo tanto del porqué soy antisocial o por qué no me gusta salir a fiestas”, afirmó la cantante.

La regiomontana recordó que, al inicio de su carrera, era casi una obligación tener que estar en el reventón después de un evento en el que se presentara. Tenía que estar atendiendo a la gente y ella no tiene esa capacidad.

“Ahora puedo decir: ‘no gracias’. Aprendí a decir que no a muchas circunstancias que no me beneficiaban, que no tenían realmente un impacto positivo en mi vida, pero sí en los demás. Hoy considero que a mayor grado de intimidad que tengamos con nosotros mismos, podremos descubrir quiénes somos”, aseguró.

Ely Guerra es la misma de siempre. Continúa defendiendo sus ideales, cree en su creatividad y se siente más relajada, pero también más intensa en otros sentidos.

“El equilibrio empieza a tener un lugar importante en mi vida y me permite entender que soy este tipo de músico y no aquel”, recalcó para luego referirse al desinterés que siempre tuvo por casarse y tener hijos.

“Son decisiones que tomé desde muy joven y que ahora las celebro. No me asusto, pues eso ocurre cuando empiezas a reflexionar y a estar solo. Ya disfruto estos cuestionamientos porque los he soltado y entiendo que mi propósito de vida es ser creativa y me siento bien”, aseguró Guerra.

Defender sus creencias, su libertad a no tener pareja ni ser madre, no ha sido fácil en medio de una sociedad machista regida por cierto sistema de desarrollo humano, pero nada la hace decaer, siempre ha tenido en mente que caminar hacia atrás ni para tomar impulso.

“Desde que era niña recuerdo que defendía a mis compañeras y estaba atenta a lo que ocurría a mi alrededor. Eso me hizo entender mi voz y entender que tenía que escribir canciones y compartir la palabra”, resaltó la artista, quien se define como una mujer auténtica, audaz y transparente con su propuesta musical.

“Soy fuerte porque por la cabeza me pasa dar y no recibir; construir y no destruir. Me pasa ser una persona de tranquilidad y no buscar la felicidad porque ésta es un abstracto. Si se ve algo positivo en mí, tiene que ver con una búsqueda de paz y de hermandad”, dijo la regiomontana.

En su nuevo álbum, la intérprete de éxitos como Ángel de fuego y Ojos claros, labios rosas habla de ella, de su experiencia de vida, de lo que persigue a su alrededor, de la mujer que hoy es y de su nacionalidad.

Luego de seis años de trabajo, Ely Guerra presenta Zion, material en el que realiza un viaje personal a través de diferentes voces de ella misma, pues como bien dice, todo lo que se oiga, es capa tras capa de su voz.

Con el apoyo de la tecnología que recreará este coro de voces y acompañada del músico Camilo Froideval, es como la cantante presentará este trabajo los días 20, 21 y 22 de septiembre en El Cantoral de esta ciudad.

Aunque durante algún tiempo estuvo respaldada por una disquera trasnacional, de unos años para acá, la regiomontana ha desarrollado sus propios materiales, aunque tarde más tiempo. El resultado es un trabajo netamente a su gusto.

“Asumí un camino independiente justamente porque era muy desgastante estar defendiendo un proyecto libre creativamente hablando. El saldo a pagar es que te metiste en una creación tan personal y que te exige tanto, que el desgaste viene de otra manera”, afirmó la cantante regiomontana.

Ely Guerra suma una carrera de 24 años. Ha grabado ocho álbumes, un EP acústico y un videograma musical. Ha sido acreedora a tres nominaciones y ganadora de un Grammy Latino.