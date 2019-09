Christina Aguilera regresa a México luego de 18 años

México, 14 Sep (Notimex).- La cantante y empresaria estadunidense Christina Aguilera, ganadora de seis premios Grammy, regresará a México tras 18 años de ausencia, como parte de su gira The X.

Aguilera, quien ha vendido más de 43 millones de discos en todo el mundo, ofrecerá tres conciertos en el país. “MEXICOOOOOOOO !!!!!! Es oficial … ¡Traigo #TheXTour! Puedes conseguir tus boletos la próxima semana”, escribió la intérprete en sus redes sociales.

Su visita a territorio nacional será en diciembre, siendo el Auditorio Citibanamex de Monterrey su primera parada (3), luego se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara (5) y finalmente en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (7).

Estos conciertos serán luego de que la cantautora, quien ha logrado cinco sencillos No. 1 en Billboard Hot 100, concluya su residencia exclusiva en Las Vegas y ofrezca algunos espectáculos en Europa.

Cabe recordar que la última vez que Christina visitó el país fue en 2001, cuando se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de Mi Reflejo Tour, con el que promocionó en Latinoamérica su álbum en español Mi reflejo (2000).

Xtina, como también es conocida, irrumpió en la escena de manera oficial en 1999 con su álbum homónimo, del que se desprendieron los éxitos Genie in a bottle, What a girl wants y Come on over baby (All I want is you).

Un año después estrenó su primera y única producción en español. Stripped (2002), Back to basics (2006), Bionic (2010), Lotus (2012) también forman parte de su discografía junto a Liberation, presentado el año pasado.