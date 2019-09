Ley de facturas falsas, estrategia de AMLO para regalar más dinero: Kuri

San Juan del Río, 13 Septiembre 2019.- El Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Mauricio Kuri González, aseguró que la nueva Ley de facturas falsas es una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, para obtener más dinero y seguir regalándolo.

Señaló que con esta Ley se colocará a los empresarios ‘en la misma canasta’ bajo la advertencia de estar en prisión preventiva mientras se realiza la averiguación, lo que calificó como terrorismo fiscal.

Apuntó que quien no está realizado su trabajo es la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, al referir que son ellos quienes deben revisar las facturas que son emitidas con sello y domicilio fiscal.

Manifestó que si las autoridades ya tienen identificadas a las 9 mil empresas que están cometiendo fraude, no necesitan una ley para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Puntualizó que la única forma de bajar la pobreza es a través de las empresas, “no veo otra, si tu quieres ganar más solo hay dos formas o que llegue más inversión o que seamos más productivos en lo que se esta haciendo”.

El Senador lamentó que al mandatario federal no le guste la democracia, los contrapesos y que le incomode que alguien difiera de su opinión, al referir que su gobierno no sabe, no quiere y no puede dar certidumbre al país.

“No tiene idea de lo que es tener una empresa y no entiende que no entiende”, expresó.

Añadió que el país vive una recesión económica que se nota en los números, pues aseguró que este año la creación de nuevos empleos bajó en un 50 por ciento.

“El que no quiera ver que estamos en plena recesión es un ciego y no hay peor ciego que el que no quiere ver”, manifestó.

Por último aseveró que impondrán una acción de inconstitucionalidad para que la nueva ley de facturas falsas que pretende atacar a los empresarios, sea desestimada en la Suprema Corte de Justicia.