Marimar Vega habla del video íntimo de su novio Horacio Pancheri

Tras darse a conocer un video íntimo protagonizado por Horacio Pancheri, la que por fin decidió hablar del tema es su novia, la actriz Marimar Vega.

Durante un evento en la ciudad de México, la hermana de Zuria Vega fue cuestionada sobre el incidente que vivió el argentino, a lo que sin tapujos respondió:

“A mí esas cosas me dan risa, no tiene ninguna gravedad, y lo que no fue en mi año no me hace daño, y son chismes que no son míos, entonces no me metan en chismes que no son míos, son de él, a nosotros no nos afecta en lo más mínimo”.

Finalmente, Marimar dejó claro que contario a otros artistas, ellos no buscarán demandar a la persona que filtró el video, pues consideran es una verdadera pérdida de tiempo.