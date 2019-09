CANACO sin acercamiento con los comerciantes: Teresa Paredes

“Para eso estamos los líderes, para defender a nuestra gente, no nos va a acabar, queremos que nos dignifiquen, pero no que nos retiren”.

San Juan del Río, 10 Septiembre 2019.- La líder de la unión de comerciantes “2 de Noviembre, J. Merced Aguilar Trejo” en San Juan del Río, Teresa Paredes López, aseguró que la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el municipio, no ha tenido ningún acercamiento con ellos, derivado de sus declaraciones de erradicar al comercio ambulante.

Señaló que en la organización que dirige, son más de 150 comerciantes agremiados desde hace más de 28 años, todos originarios del municipio, por lo que invitó al dirigente de la CANACO a enfocarse en la verdaderas necesidades de San Juan del Río.

“Que se le de preferencia a la gente local, hay mucha gente que yo conocí desde que era niña y es comerciante, ya son personas adultas, ya no tienen más de dónde trabajar, de donde sacar su pan de cada día”, apuntó.

Enfatizó que no es la totalidad de sus agremiados los que trabajan en las calles del municipio, al referir que ellos se dividen por temporadas.

“Es decir, en Noviembre son sólo 10 los que trabajan lo del día de muertos, ahorita en fiestas patrias somos 20 y así vamos por temporadas”, manifestó.

Recordó que en diciembre del año pasado se tuvo un acercamiento con la Cámara de Comercio para que se les tomara en cuenta durante las ventas nocturnas, sin embargo desde entonces no hay diálogo con su dirigente.

“Yo me he acercado con ellos solamente en la temporada de Diciembre que es cuando se pone la gente a trabajar y este año pasado por primera vez la CANACO organizó las ventas nocturnas y por eso yo me acerque a ellos para decirles quién es la gente de mi organización que cada año trabaja en las calles”, añadió.

Destacó que hasta la fecha no se ha incrementado el número de agremiados a la organización, al referir que no se pueden llenar las calles de comerciantes.

“Don Meche siempre nos decía que debíamos cerrar padrones porque las calles no crecen, entonces no podemos incrementar más comerciantes de los que ya tenemos”, finalizó.