Las promesas no cumplidas de Donald Trump

México, 10 Sep.- (Notimex) Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2017, busca la reelección presidencial para permanecer en el poder un periodo más, por ello es que ha modificado su discurso político y sus promesas de campaña con la intención de ganar votantes.

Estas son las promesas de campaña que hizo en 2016 para ganar el voto presidencial, lo que ha pasado con ellas y si realmente las ha cumplido:

México pagará el muro fronterizo

En sus promesas de campaña del 2016, señalaba que México se haría cargo de cubrir los gastos del mismo. A casi tres años de ello, esto no ha sucedido e incluso ha agradecido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el apoyo en las políticas migratorias.

A la fecha, Trump continúa diciendo que la mejor opción para retener el flujo migrante sigue siendo el muro y que este será “grande, hermoso y nuevo”. Lo cierto es que no se ha cumplido con la construcción de 500 millas de muro fronterizo que prometió y por ello ha mencionado que “no importa cuánto dinero se gasta, si se violan los derechos de los propietarios, si se daña el medio ambiente, la ley, las normas o incluso las prácticas comerciales prudentes” con tal de tener el muro.

Llegar a la campaña sin haber cumplido su promesa podría decepcionar a sus electores, declaró Trump.

Deportar a todos los migrantes ilegales

Se estima que en Estados Unidos hay más de 11 millones de migrantes indocumentados. A días de las pasadas elecciones presidenciales, Trump suavizó su discurso y si en un principio declaraba por una total deportación, días posteriores a las elecciones dijo que sólo se consideraría a aquellos migrante “criminales que cuentan con antecedentes penales, que son pandilleros o traficantes de drogas”.

Hasta el 2018 se registraron 256 mil deportaciones en lo que va de la administración de Trump.

En el pasado mes de julio se realizaron las llamadas redadas masivas en el que se calculaba deportar al menos un millón de indocumentados, sin embargo, sólo se lograron detener a 680 personas en Mississippi en el mes de agosto, más de mil migrantes en mayo, más de 280 empleados “no autorizados” en el mes de abril y 375 migrantes detenidos en Yuma, Arizona en enero.

Con la implementación de este programa se logró evidenciar que el gobierno de Trump no cuenta con la infraestructura ni la capacidad para detener a tantas personas y también la falta de capacitación en cuestión de derechos humanos para tratar con menores de edad.

Se tiene el registro de mil 807 mexicanos en centros de detención de Estados Unidos que podrían ser deportados durante los próximos días.

Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Tras meses de negociaciones, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá lograron llegar a un acuerdo para la sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde hace 25 años, por el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los acuerdos consisten en que Estados Unidos tenga un mayor acceso al mercado lácteo de Canadá, incentiva una mayor producción doméstica de automóviles y camiones, aumenta las regulaciones medioambientales y laborales, e introduce y actualiza las protecciones de propiedad intelectual, entre otras cosas más.

El acuerdo comercial fue firmado por las tres naciones el 30 de noviembre de 2018 para su autorización en cada páis, lo que aún no ha quedado.

Tratados comerciales con otras naciones

Trump se comprometió repetidamente a etiquetar a China como “manipulador de divisas” en su primer día en el cargo como presidente. También acusó a Beijing de “abusar” de EU y de manipular el yuan para que sus exportaciones fueran más competitivas con los bienes estadounidenses.

EU ha amenazado a China en diversas ocasiones con la imposición de aranceles pues considera que ese país los estafa y que realiza prácticas comerciales injustas, especialmente el robo de propiedad intelectual y transferencia forzada de tecnología.

Actualmente las conversaciones con China continúan, por lo que Trump espera llegar a un acuerdo con China. “Creo que tienen que llegar a un acuerdo” declaró.

Salida de EU del TTP y del Acuerdo de París

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es un acuerdo entre 12 naciones que buscan reducir las barreras comerciales y complementario de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP)

El 23 de enero de 2017, Trump firmó el retiro de Estados Unidos, cuando Barack Obama trabajó arduamente en su administración para lograr el TTP.

En junio de 2017, Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, un pacto sobre el cambio climático que fue firmado por 195 países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es importante señalar que el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por das pasos hacia atrás en la lucha contra el calentamiento global.

Los cambios en el discurso político de Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con el lema “Make america great again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso). Con el señalaba el constante discurso de construir el muro y que México lo pagaría, tema que fue clave fundamental para ganar la presidencia.

Con el paso del tiempo este se han trasformado a sólo construir el muro para evitar la llegada de migrantes ilegales al país. En sus nuevas declaraciones ha señalado que esta es una promesa de campaña que debe de cumplir, sin embargo, a la fecha no se logrado llegar a un acuerdo.

Con el cambio de gobierno en México, se evidenciaron las diferencias que Trump tenía con el expresidente Enrique Peña Nieto y tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador cambió su discurso e incluso declaró estar “ansioso por trabajar con AMLO. “¡Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México!” publicó en un tuit.

Pero los señalamientos llegaron pronto con la imposición de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos enviados a Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano a tomar medidas en el tema migratorio. Incluso amenazó que estos subirían gradualmente hasta llegar al 25% en octubre si México no cerraba el paso de migrantes en la frontera.

Luego de que el gobierno de AMLO tomó acciones al respecto, Trump felicitó a México por aumentar el número de detenciones de migrantes indocumentados en su frontera sur.

“Después de muchos años (décadas), México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador”, apuntó en su cuenta de Twitter.

A pesar de ello, el discurso racial y de odio permanece. Este fue más evidente en su actuar tras el tiroteo racial dirigido contra mexicanos en una tienda Walmart en El Paso, Texas y que dejó 22 personas sin vida. Solamente se limitó a tuitear “Terrible tiroteo en El Paso, los reportes son muy malos, muchos muertos” y después de cuatro días de los hechos, visitó el lugar donde fue recibido con protestas que denunciaban su retórica antiinmigración y lo acusaban de atizar la violencia.

Este hecho revivió el video en el que Trump se burló e hizo chistes de “tiroteos migrantes” durante un acto político en mayo pasado en el estado de Florida. “No lo olviden, no podemos ni debemos dejarlos usar armas. Otros países les dejan armarse, pero nosotros no, jamás lo permitiría, pero ¿cómo detienes a estas personas? No puedes. ¡Dispárales!” fue lo que declaró.

Con ello Trump ha fomentado la violencia racista y terrorismo de supremacistas blancos y a pesar de que ha condenado los hechos, se ha negado a aceptar responsabilidad alguna en lo que ya muchos califican como un grave problema de terrorismo doméstico de nacionalistas blancos en Estados Unidos.

Ahora, el panorama para Trump en busca de su designación como candidato Republicano, y después intentar ser reelegido por cuatro años más como presidente de Estados Unidos, se vislumbra como nada fácil, pero aun así, sigue teniendo la aceptación de muchos votantes y su estilo polémico de tratar de solucionar todo sigue haciendo el suficiente ruido para mantenerse a la cabeza de las preferencias del electorado.