Joven victima de violación cuenta su historia en redes sociales

Guadalajara, 10 Sep (Notimex).- Una joven víctima de violación, narró en video el momento en que fue violentada por un conductor de una plataforma digital de transporte, cuando se dirigía a su hogar.

En un video publicado en YouTube, la joven identificada como Osiris Mendez, de 19 años de edad, originaria de Guadalajara, describió los momentos de angustia y terror que vivió a bordo de una unidad de Uber el pasado 25 de julio en la colonia Providencia.

Esa madrugada, después de salir de su trabajo a las 3:00 horas, Osiris, abordó un automóvil cuyas placas no correspondían a las que le marcaba la plataforma, no obstante, al percatarse de esto, ella decidió confiar en el sujeto y se subió al vehículo luego de que el hombre le dijera que sí era el carro de la plataforma pero que por problemas en ella sus placas no coincidían.

Minutos después de iniciar el viaje, Osiris se dio cuenta que el viaje no había iniciado y que el mapa de la plataforma no se movía y el conductor tomaba otra ruta. En ese momento, la joven mandó su ubicación en tiempo real a su padre.

Al notar esto, la joven entró en crisis y exigió al sujeto que la dejará en donde la había recogido, sin embargo, el chofer que la trasladaría a su hogar, la violó en tres ocasiones y la obligó a practicarle sexo oral.

La joven explicó que no recibió el mejor trato en el Ministerio Público (MP) luego de que acudió a levantar la denuncia, no obstante, invitó a más victimas a que denuncien para que los culpables de estas acciones paguen por sus actos.

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía del estado informó que detuvo a Alberto “N” señalado como presunto responsable de la violación de Osiris.