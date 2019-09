Monserrat Alarcón quiere noquear en primera defensa titular en Tokio

Tokio, 10 Sep (Notimex).- La boxeadora mexicana Monserrat Alarcón buscará la primera defensa del título átomo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y también el primer nocaut de su carrera, cuando enfrente a la japonesa Ayaka Miyao en Tokio.

Monserrat, monarca desde el 31 de agosto de 2018, expondrá el jueves el cetro por primera vez cuando enfrente a Miyao, en una de las peleas estelares de la función que se realizará en el Korakuen Hall.

“Ahora regreso a Japón como campeona y tengo que demostrar por qué lo soy, es un país difícil, vamos enfocados en que debemos ganar round tras round y evitar un fallo localista”, dijo la pugilista mexicana en entrevista con Notimex.

Fue en abril de 2017 cuando Monserrat conquistó el título mosca de la OMB tras derrotar en territorio japonés a la local Nana Yoshikawa, por lo que llega con la motivación de ganar su segunda pelea en dicho país.

Y también quiere hacerlo con autoridad y si se puede por la vía rápida, algo que no ha logrado en su corta carrera, pero confía que pueda lograrlo de la mano de su entrenador José Luis Bueno y de su preparador Edu Bueno.

“Me siento con ganas de terminar la pelea antes del límite, no se me ha dado ningún nocaut en mi carrera, creo que ha sido porque enfrento a rivales con experiencia, nadie ha llevado mi carrera a modo, pero ya sea por la vía del nocaut o decisión vamos enfocados en llevarnos el triunfo”.

Recordó que en su primera pelea en Japón iba con algo de temor, pues era en un peso diferente al suyo (supermosca) y era la primera vez que salía del país a pelear, pero ahora está más que motivada.

“Ante Nana llevábamos un poco de temor, íbamos en otro peso y era la primera vez en Japón, ahora me motiva mucho, llevo todo en contra, es bueno a veces que no sientas la presión de hacer las cosas bien por estar en casa, ganarte al público local te está motivando”.

Para no dejar lugar a dudas sabe que ganar round tras round será determinante en la pelea, consciente del trabajo de gimnasio realizado y lista para demostrarlo, “debemos ser claros en ganar los rounds. trabajar muy intenso para no dejar nada a los jueces, si llega el nocaut, bien; si no, ganar toda la pelea”.

Monserrat (12-4-2) llega con una racha de dos triunfos en fila, el de su coronación y ante Nora Cardoza en abril pasado, mientras que Ayaka Miyao (2-71, 6 KOs), monarca interina, ha perdido dos de sus últimas tres peleas.