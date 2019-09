San Juan del Río, 9 Septiembre 2019.- Con una inversión de 900 mil pesos, el presidente municipal, Memo Vega Guerrero, anunció la construcción de dos aulas didácticas, en la Telesecundaria ‘Américo Vespucio’ en la comunidad de El Coto, en San Juan del Río.

Recordó que el año pasado se realizó la construcción de dos aulas didácticas y el arcotecho, sin embargo, apuntó que aún falta mucho trabajo por hacer.

“Yo me acuerdo mucho de esta escuela, así yo deje de ser presidente y me dedique a otra cosa, va a haber escuelas que no voy a olvidar en toda mi vida, y esta es una de esas escuelas, porque a mi me dio mucha tristeza ver que estaban estudiando en una bodega”, señaló.