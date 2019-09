Mujeres representan solo 0,3 por ciento en informe presidencial

México, 9 Septiembre (SEMlac).- Las mujeres en el Primer Informe de Gobierno sólo representaron el 0,3 por ciento de todas las palabras, cifras, explicaciones de las acciones de gobierno concretas en nueve meses de trabajo.

El documento no informó casi nada de lo que se hizo o no se hizo en 109 programas con recursos etiquetados para este año por la Cámara de Diputados.

Este primer informe presidencial que Andrés Manuel López Obrador entregó al Congreso describe la política de género y su atención a la violencia feminicida en cuatro páginas de las 326 páginas que comprende; algunos párrafos concretos en otras acciones y en total 2.500 palabras, lo que aumenta en 16 milésimos el 0,3 por ciento.

Lo que no se puede leer es si su administración hace o no una política de género; si se desarrolló o no el Plan Emergente para actuar frente a la violencia feminicida, que anunció el 8 de marzo de este año, o qué se hizo; omitió cualquier consideración sobre las madres del feminicidio y dejó en la opacidad los programas del anexo presupuestal.

Para la política de inclusión de las mujeres, se hace notar, más del 57 por ciento fueron destinados únicamente a las que se corresponden con la tercera edad. En estos nueve meses se redujo a la mitad el presupuesto para otros programas, como el de estancias infantiles, cánceres femeninos, refugios para mujeres violentadas, empleo en el sector público, salud y prevención de la violencia, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

El texto, todo en lenguaje masculino -a excepción de dos apartados- cuando se refiriere al Instituto Nacional de las Mujeres o a la Violencia contra las Mujeres, sólo habla propósitos, programas, reuniones, visitas de supervisión y distribución de tareas. No incluyó dato alguno sobre la elaboración del Programa Nacional de Igualdad, ni el objetivo de transversalidad que debe hacer esa dependencia.

Únicamente incluyó el legajo sumatorio de acciones en todos los rubros del gobierno. Y sí se informó de política de género en el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, como una acción con perspectiva de género y de defensa e investigación.

Se llama el programa Servicio Público con Igualdad de Género, con reglas de ingreso, desarrollo profesional y permanencia en el servicio público. Por lo pronto, se capacitó a 47 personas de los Órganos Internos de Control para detectar hostigamiento y acoso sexual.

Informó, como acción de gobierno, sobre la reforma para la Paridad Total aprobada en el Congreso en mayo último, donde se reformó la Constitución para garantizar la participación de las mujeres al 50 por ciento en toda la Administración Pública, el poder judicial, los estados y municipios, al igual que los órganos descentralizados, iniciativa de congresistas de la cual informa el presidente de la República.

Política de Género Violencia Contra las Mujeres y Equidad

En este apartado personaliza y dice: “Para el Presidente de la República es fundamental avanzar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como combatir la desigualdad entre hombres y mujeres”.

Detalla que es prioritario construir políticas públicas para atender la violencia y asegura que todas las políticas del gobierno son o serán diferenciadas y con enfoque interseccional -que consideran las diferencias sociales, económicas y étnicas de las mexicanas- y con perspectiva de género.

Para ello contó con el incremento de 29,9 por ciento al presupuesto asignado en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de un total de 64 mil 656.2 millones de pesos (3.321 millones de dólares), con 109 programas presupuestados “para avanzar en la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Destacan las siguientes acciones: En INMUJERES y CONAVIM sobre todo de estadísticas, de evaluación y programación para el futuro, como los indicadores de evaluación para el seguimiento del PROIGUALDAD; propuestas al presupuesto 2020. Publicaciones y programas de capacitación. Todavía ninguna campaña.

La idea es diseñar, producir, difundir el uso de las estadísticas sobre la violencia de género, que genere información de apoyo al diseño, seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de atención a la violencia contra las mujeres.

Se informó que de diciembre de 2018 a junio de 2019 se admitieron cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz. Y que hoy ocho entidades están pidiendo una segunda alerta. (agravio 2/ https://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/ 92comparado y violencia feminicida), CONAVIM, por ahora, supervisa y está haciendo reuniones para un programa nacional.

De los refugios dice el informe presidencial se hizo una reunión nacional con representantes legales; de donde surgió una coordinación interna para fortalecer la perspectiva de género en programas, políticas y acciones de los poderes judiciales de las entidades federativas, así como de las capacidades de los enlaces de género de los Tribunales Superiores de Justicia.

Las estadísticas

INMUJERES promovió el sustento normativo adecuado a servidoras y servidores públicos para la protección urgente de mujeres en condiciones de violencia extrema, y la colaboración con la Cámara de Diputados y con los congresos locales para realizar un foro que avizore cambios legales.

Asimismo, participó en la dictaminación de 88 solicitudes de recursos derivados de la convocatoria pública denominada: “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa”.

Se presentó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios en cuatro comisiones. La Comisión de Prevención está presidida por la Secretaría de Educación Pública; la de Atención por la Secretaría de Salud; la de Sanción por la Fiscalía General de la República y la Comisión de Erradicación por la Secretaría de Gobernación.

El 5 de junio de 2019, en la Ciudad de México, la CONAVIM presentó un diagnóstico sobre la violencia feminicida en el país, se diseñó una metodología para la revisión de los casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, se instalaron las “Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas en Casos de Muertes Violentas” y se harán semejantes en todo el país, anuncian.

En instituciones de seguridad pública federal se impulsó la perspectiva de género, igualdad y no discriminación; además se capacitó a 479 de sus elementos.

(de los 129.000 policías en el país). En materia de género y no discriminación las y los integrantes de la Policía Federal realizaron 475 actividades de sensibilización con 15.575 participantes. Ello a pesar de ser 60.000.

INMUJERES destinó, como dice el informe, mucho trabajo en revisión. Eso hizo en 11 de 19 entidades. Revisó informes presentados por los gobiernos y acuerdos de coordinación con los tres poderes estatales; además hizo un alto número de reuniones de trabajo, sólo en cuatro sistemas estatales (Campeche, Michoacán, Puebla y Zacatecas) para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se realizó el Foro Nacional de Enlaces del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y la Reunión Nacional del BANAVIM con Enlaces de los Tribunales Superiores de Justicia en los meses de abril y junio; que permitirán contar con información estadística para ayudar a comprender de modo exhaustivo la magnitud de todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

El BANAVIM reportó la captura de las siguientes cifras de enero a mayo de 2019: enero 8.143; febrero 7.569; marzo 6.441; abril 7.321 y mayo 8.253 casos.

Informa López Obrador que se analiza una reforma en el Congreso a la Alerta de Género; así el 5 de abril de 2019 hubo una actividad denominada Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas, de lo que derivó una reflexión sobre tortura sexual y distintos tipos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

La iniciativa de reforma a la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia se analiza en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

También informó que el Gobierno de México firmó la Iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en cinco municipios.

La iniciativa de una alianza multiagencial entre ONUMujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), el Fondo de Población (UNFPA por sus siglas en inglés), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y con la Unión Europea.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas promovió la autorización de 199 propuestas comunitarias: 29 Casas de la Mujer Indígena y 170 proyectos de fortalecimiento para el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en todas sus etapas de vida y condiciones de vulnerabilidad.

Igualdad y no discriminación

Se instrumentaron diversas acciones para atender las prioridades establecidas por el presidente de la República en el combate a la discriminación de las personas.

No a la xenofobia ante la presencia de personas extranjeras en México, trabajo coordinado con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), donde se hizo, por ejemplo: la Guía de Acción Pública para la prevención de prácticas de perfilamiento racial.

El informe de López Obrador también dice que se han hecho acciones muy diversas en favor de la no discriminación a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

Entre ellas, decretó el 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y Lesbofobia, reiterando el compromiso del Gobierno Federal para eliminar el acoso homofóbico y transfóbico que afecta los derechos de las personas de la comunidad.

Igualmente, la difusión de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, que al 12 de junio de 2019 sumó 374 centros de trabajo certificados, con lo que se beneficia de forma directa a 801.596 personas (369.484 mujeres y 432.112 hombres), tanto del sector público como del privado.

En torno a las acciones realizadas del 1 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019 por la CONAPRED resaltan las siguientes: Se atendieron 2.246 casos, mientras que en la mediación ingresaron 234 gestiones y se concluyeron 147. Se radicaron 188 quejas, 91 contra personas particulares (físicas y morales) y 97 contra personas servidoras públicas y/o poderes públicos federales.

Se concluyeron 291 expedientes de quejas, 88 contra personas servidoras públicas y/o poderes públicos. Además, se sensibilizaron en no discriminación a 20.203 personas servidoras públicas.

Se informa de un Programa de Igualdad de Género en la política exterior. En la red consular de México en el mundo se atendieron 3.236 mujeres y 889 víctimas de maltrato; se repatrió a 483 mexicanas en situación de vulnerabilidad y se proporcionó asistencia consular a 107 connacionales víctimas de trata de personas, así como a 1.757 mujeres privadas de su libertad.

Operan 51 Ventanillas de Atención Integral para la Mujer en la red consular de México en los EUA, que brindan atención a las necesidades de las mujeres por medio del ofrecimiento de programas de salud, asistencia legal y educación. Estas brindaron asistencia y protección consular en 1.953 casos.

En este rubro se informa que el 3 de junio México presentó su Informe en Seguimiento a la Implementación de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), resultado del “Foro rumbo a la elaboración del Informe de México a la PAB y seguimiento a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, coorganizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores y ONUMujeres.

Recuperar el Estado de Derecho

Este apartado de Recuperar el Estado de Derecho destaca como una de las reformas sobresalientes y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que mandata la paridad total entre hombres y mujeres para cargos públicos y posiciones en la administración pública. Data del 6 de junio de 2019.

Decreto que se reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución de la República.

Dentro de los lineamientos de Política y Gobierno y como una de las medidas para prevenir y sancionar la corrupción, sobresale el rubro de “Relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera con Perspectiva de Género”.

Se identificó la necesidad de construir un servicio público más incluyente, después del análisis que señaló que sólo 3.179 servidores públicos, menos del uno por ciento, hablan alguna de las 62 lenguas originarias del país, mientras que la razón de hombres y mujeres en el Servicio Profesional de Carrera es de 1,5 por ciento.

En la gráfica que presenta del Servicio Profesional de Carrera por Género y nivel de puestos, con datos preliminares al 31 de mayo de 2019 de la Secretaría de la Función Pública, de un total de 23.911 personas con puestos en la administración pública 9,414 eran mujeres y 14.497 eran hombres; es decir, 39,4 por ciento mujeres y 60,6 hombres. Todos, en puestos que van desde enlaces, jefes de departamento, dirección y subdirección de área, y dirección general y dirección adjunta.

Por ello, el 23 de mayo se emitió la Metodología para la valoración de la Capacidad Comprobada y obtención de la constancia que acredita los requisitos de ocupación de puesto de los candidatos a ingresar a la Administración Pública Federal, con el fin de flexibilizar los procesos de ingreso al gobierno federal.

Se actualizó el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal para permitir la adecuada planificación de los recursos humanos, y se emitieron las Directrices para la Investigación con Perspectiva de Género y Debida Diligencia de los Casos Relacionados con la Vulneración a los Derechos Humanos de las Mujeres Embarazadas, dirigidas a las autoridades de los órganos internos de control competentes.

Como parte de las acciones de fortalecimiento en la atención de casos que involucren hostigamiento y acoso sexual, se ha capacitado de manera presencial a 47 titulares de OIC.

Además, se desarrollaron estrategias para cumplir con los compromisos internacionales en materia de erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Un ejemplo de esto es el nuevo Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual.

Para lograr este objetivo se compilaron programas educativos en línea que se ofrecen en forma gratuita y que atienda a los más de 34.000 personas que conforman el servicio profesional de carrera.

Mientras tanto en el país, jóvenes de Norte a Sur y de Este y Oeste claman por respuestas frente a la impunidad en las denuncias de feminicidio y violencia de género, situación de calle, trabajo y recursos.

En el discurso público, López Obrador no habló de las políticas de género, ni de la igualdad, menos de la violencia contra las mujeres. Este informe podría tener anexos que presentará a la Cámara de Diputados, con la lista de acciones específicas. Al parecer ganan conferencias, capacitaciones, reuniones, estudios estadísticos y poco más. (Sara Lovera y Elda Montiel)