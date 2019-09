Libro revelará detalles de agresión sexual en el caso Weinstein

México, 9 Sep (Notimex).- El libro She said (Ella dijo) revelará detalles sobre las acusaciones de agresión sexual que enfrenta el productor Harvey Weinstein. Bob Weinstein y Rowena Chiu, hermano y exasistente del acusado, narrarán el comportamiento del fundador de The Weinstein Company con sus víctimas.

En un avance compartido por el portal Variety, se reveló que el libro escrito por Jodi Kator y Megan Twohey, periodistas del diario estadunidense The New York Times, mostrará que el empresario fue acusado de ser adicto al sexo por su hermano Bob Weinstein, quien también le recomendó buscar ayuda médica.

“Has traído la vergüenza a la familia y a tu empresa con tu mal comportamiento. Tu reacción fue una vez más culpar a las víctimas, o minimizar el comportamiento de varias maneras. Si crees que no hay nada malo en tu comportamiento, entonces compártelo con tu esposa y familia”, expresó Bob Weinstein a Harvey a través de un memorándum, mismo que se publicará en el libro.

En el libro también se podrá leer las declaraciones de Rowena Chiu quien les contó a las periodistas que Weinstein la agredió en 1988, cuando trabajaba para Miramax. En aquel momento, quien fuera asistente de Weinstein sufrió episodios de depresión e intentos de suicidio, pues el productor intentó hacerla firmar un contrato de confidencialidad para que no hablara sobre los hechos ocurridos.

Luego de que el juicio en contra Weinstein se aplazara hasta enero de 2020, el 6 de septiembre, le fueron imputados dos cargos; el acusado enfrentará a la ley por los casos de Annabella Sciorra, actriz de la serie Los Soprano, la ayudante de producción Mimi Haleyi; y una tercera mujer que acusa a Harvey de haberla abusado sexualmente en un hotel de Manhattan en 2013.