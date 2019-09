Grupos de autodefensa están infiltrados por el crimen Hipólito Mora

Felipe Carrillo Puerto, Mich., 6 Sep (Notimex).- El exlíder de las autodefensas en La Ruana, Hipólito Mora, declaró que los grupos de autodefensa en la zona están infiltrados por el crimen organizado, por lo que existe el riesgo que la violencia aumente si las fuerzas armadas federales no intervienen.

“Hay un riesgo como no tienen idea autoridades federales, el gobernador Silvano Aureoles tal vez sí sepa, pero hay un riesgo grandísimo de que la gente vuelva a tomar las armas y lo más triste va a ser que la mayor parte van a pertenecer al crimen organizado”, declaró en entrevista con Notimex.

Hipólito Mora lamentó los recientes hechos violentos en el municipio de Tepalcatepec, donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron tomar la localidad, pero advirtió que este tipo de eventos se presentarán constantemente.

“Si en estos meses ha habido más muertos que nunca, no se puede comparar con los que habrá de tanta gente armada que va a andar por todos lados, si no actúan de inmediato las fuerzas federales, ojala que sea rápido”, aseguró.

El exautodefensa señaló que hace cinco años, cuando los pobladores se levantaron en armas, tenían el objetivo de sacar al cártel de los Caballeros Templarios de su territorio, pero en esta ocasión se trata de intereses personales de los líderes de grupos criminales.

“La diferencia es que cuando surgimos las autodefensas gran parte de ellas era con el fin de liberarnos del crimen organizado y todo lo que origina, las extorsiones y homicidios.

“Pero en muy poco tiempo se infiltraron y empezó a pasar lo que está ocurriendo ahora, que solamente andan armadas algunas personas para proteger sus negocios ilícitos”, manifestó.

En este sentido, exhortó a las autoridades federales a que investiguen el proceder de los grupos de autodefensa que hay en la zona de Tierra Caliente e intervenga contra los cárteles que generan violencia.

“Le pueden buscar la forma que quieran para calmar al crimen organizado y no lo van a lograr y se los digo yo que no fui a la universidad: no lo van a lograr, tienen que combatir el crimen organizado.

“No se vale que por unas cuantas personas tengan a todo un pueblo asustado y que muera gente inocente porque hay quien sólo protege sus intereses y no piensa para nada en sus pueblos”, aseguró Hipólito Mora.