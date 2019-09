Que se vayan al carajo “trácalas” de recursos para adultos mayores: AMLO

México, 5 Sep (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los adultos mayores no dejarse engañar por personas que se hacen pasar por servidores de la nación y los defraudan con la entrega de apoyos económicos, mientras que a los “trácalas, tranzas” los mandó “al carajo”.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre la distribución y entrega de pensiones a los adultos mayores, afirmó este es de los programas sociales que más avance tienen, si bien en algunas regiones marginadas del país aún se entrega el dinero en efectivo y no a través de las tarjetas electrónicas.

Aunque el mandatario federal indicó que no tiene conocimiento de denuncias acerca de que los beneficiarios no reciban lo que les corresponde, dijo que investigará al respecto, pues “hay muchas trácalas, en general, hay que estar pendientes, nada más no dejarse engañar”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal enfatizó que se debe informar mucho a la gente que beneficiaria d los apoyos “para que estén más despiertos y no creer. Y decirle a los trácalas, tranzas, que se vayan al carajo”.

Incluso, reveló que algunos servidores públicos han perdido la vida al ser asaltados en las jornadas de dispersión de los recursos, “por eso queremos que ya no se maneje efectivo y para que tampoco haya corrupción, que no haya piquete de ojo”.

Por ello exhortó a la ciudadanía, principalmente ancianos, a que actúen de manera precavida, “que no le crean a cualquiera que se informen que los familiares pidan información y que no se dejen engañar van a seguir llegando os apoyos y tienen que legarles completos”.

Tras mencionar que en la Ciudad de México hubo un cambio en la estrategia de dispersión, lo que generó algunos retrasos, la entrega de los apoyos ya se regularizó, el mandatario indicó que el próximo martes se informará sobre el programa de adultos mayores y la distribución de los recursos.