Aplaude AMLO posible entrega de bienes de El Chapo a indígenas en México

México, 5 Sep (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador vio con buenos ojos la supuesta declaración de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el sentido de que quiere que los recursos que le fueron confiscados por autoridades estadunidenses sean entregados a comunidades indígenas de México.

“Me da gusto la declaración, para que digo que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que su dinero (de “El Chapo”) se entregue a las comunidades indígenas de México, lo veo bien”, expresó en su conferencia de prensa matutina.