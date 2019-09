Scarlett Johansson cree en la inocencia de Woody Allen

México, 5 Sep (Notimex).- La actriz mejor pagada de Hollywood, la estadunidense Scarlett Johansson, declaró que cree en la inocencia del director y guionista Woody Allen, acusado de abuso sexual.

“Veo a Woody cada vez que puedo, y he tenido muchas conversaciones con él al respecto. He sido muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Mantiene su inocencia y le creo”.

El ganador de cuatro Premios Oscar fue acusado hace varios años por su hija Dylan Farrow de abuso sexual, denuncia que fue desestimada al no encontrar “evidencia creíble”. Sin embargo, tras el movimiento #MeToo, la agresión se hizo pública y las muestras de apoyo hacia Dylan no se hicieron esperar.

En tanto que estudios y editoriales decidieron acabar toda relación con el también productor, quien ha negado tales acusaciones.

El mes pasado, la actriz Gina Gershon salió en defensa del cineasta, con quien trabaja en el filme Rifkin’s Festival. “Es realmente importante tomar una decisión y no seguir lo que afirman las masas. He realizado una investigación exhaustiva y puedo decir con la conciencia muy clara que estoy tan feliz de trabajar con él. ¡Este hombre no es un depredador sexual!”.

Este día, fue Johansson quien manifestó su apoyo. “Amo a Woody. Le creo y trabajaría con él en cualquier momento”, expresó a The Hollywood Reporter.

Cabe recordar que Scarlett trabajó bajo la dirección de Allen en Match Point (2005), Scoop (2006) y Vicky Cristina Barcelona (2008).