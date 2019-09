Backstreet Boys abre dos fechas más en México

México, 5 Sep (Notimex).- La agrupación estadunidense de pop Backstreet Boys agregó una nueva fecha en Monterrey, Nuevo León, y otra en la Ciudad de México, como parte de su gira DNA world tour, con la que ofrecerá 14 conciertos en América Latina.

Luego de iniciar su “tour” en Portugal y recorrer países como España, Italia, Francia y Alemania, la boy band anunció recientemente en su página oficial, una presentación en Ciudad de México, el día 22 de febrero de 2020, y otra en Monterrey, el 25 de febrero.

Hace unos días la banda dio a conocer que se presentaría en la Ciudad de México (21 de febrero), Monterrey, Nuevo León (24 de febrero) y Guadalajara, Jalisco (26 de febrero).

Con temas como I’ll never break your heart, Everybody, As long as you love me, I want It that way, The call, A. J., Nick, Howie, Brian Littrell y Kevin alcanzaron el éxito en la segunda mitad de la década de los años 90.

La agrupación saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996), al que le siguieron Backstreet’s back (1997), Millennium (1999) y Black & Blue (2000).

Después de una pausa de tres años, lanzado los discos Never gone (2005), Unbreakable (2007), This Is us (2009), NKOTBSB junto a los New Kids On The Block (2011), In A world like this (2013) y tras seis años sin material nuevo, regresaron con DNA.

Después de sus conciertos en México, los Backstreet Boys continuarán su DNA world tour por Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.