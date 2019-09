Investigará USEBEQ caso de primaria ‘Ríos Guillén’ en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Septiembre 2019.- Luego de que padres de familia cerraran la escuela primaria, José María Ríos Guillén, el titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary, dijo que se realizará la investigación correspondiente.

Y es que cerca de 30 padres de familia de la primaria ubicada en la comunidad de Puerta de Alegrías, en San Juan del Río, demandaban a la USEBEQ el cambio de dos maestros por presuntos maltratos a los menores.

De ahí que, de Echávarri Lary condenó las acciones de este grupo de padres de familia, al referir que esa no es la medida ni la forma adecuada de acercarse a las autoridades, pues en todo momento se debe respetar el derecho a la educación de los niños.

“Yo invitaría a los padres de familia a que no es la manera, no nos lleva a ningún lado, no podemos cerrar una escuela porque inclusive los papás estarían incurriendo en un delito”, expresó.