Por robo de imagen, Ariana Grande demanda a minorista de moda

México, 4 Sep (Notimex).- La cantante y actriz estadunidense Ariana Grande, presentó ante la corte federal de California una demanda contra Forever 21 por daños y robo de imagen, por lo cual pide 10 millones de dólares de reparación.

Tras comenzar negociaciones y no llegar a un acuerdo de patrocinio, la superestrella pop alega que la marca contrató a una modelo similar a ella para una campaña en las redes sociales, con la que se beneficiaron durante aproximadamente 14 semanas.

De acuerdo con E! News, que obtuvo los documentos legales que presentó Ariana, la marca lanzó “una campaña engañosa en su sitio web y plataformas de redes sociales principalmente en enero y febrero de 2019”.

“La campaña aprovechó el éxito simultáneo del álbum Thank U, Next, de Grande, al publicar al menos 30 imágenes y videos no autorizados que se apropiaron indebidamente del nombre, imagen y música de Ariana para crear la falsa percepción de su respaldo”.