Jennifer Lopez muestra su lado sexy en nuevo tráiler de “Hustlers”

México, 4 Sep (Notimex).- La cantante y actriz Jennifer Lopez compartió en sus redes sociales el nuevo tráiler de la película Hustlers, que protagoniza al lado de Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B y Julia Stiles.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, JLo mostró un nuevo adelanto con escenas de la cantante junto a Cardi B. Además, también se presenta a Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Dirigida por Lorene Scafaria, Hustlers, representa el regreso de Jennifer Lopez al cine, además del debut cinematográfico de la rapera Cardi B, quien ha destacado en la escena musical con temas como Bodak Yellow y I Like It.

El filme llegará a las salas cinematográficas de Estados Unidos el próximo 13 de septiembre con Will Ferrel, Adam McKay y la misma JLo como productores.

El adelanto de 1:05 minutos de duración, que muestra nuevas escenas de las protagonistas, quienes lucen su figura bailando en la pista de un table dance, lleva hasta el momento 2.3 millones de reproducciones en la cuenta oficial de la actriz.

September 3, 2019