Personas infectadas con VIH en Yucatán esperan un mejor trato

Mérida, 3 Sep (Notimex).- Activistas a favor de los derechos humanos de las personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA), esperan que las nuevas autoridades estatales y federales den un mejor trato y apoyo a ese sector de la población.

El fundador del albergue Oasis San Juan de Dios, Carlos Méndez Benavides, indicó que por muchos años, los enfermos de VIH en esta entidad han sido estigmatizados por la sociedad con una complicidad por momentos hasta “descarada” de las autoridades de todos los niveles.

“Nosotros nos encargamos de conseguirles útiles, y hay voluntarios que los llevan a la escuela, y eso se logra a través de los donativos y recursos propios. Nunca hemos recibido recursos públicos”, aseguró en entrevista para Notimex.

“También, hay migrantes que han llegado hasta acá con sus hijos por un poco de ayuda, pues carecen de recursos económicos y al igual que aquí, son objeto de estigmatización y discriminación, a ellos también se les ayuda”, comentó.

Recordó que el albergue opera desde el año de 1996 e insistió en que nunca han recibido apoyo público.

“Durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de plano nos dijeron que estábamos castigados por las marchas, plantones y movilizaciones que hemos encabezado todos estos años y que ni fuéramos a pedir nada”, dijo.

“No es gratuito que ese partido sea uno de los principales opositores de la legalización del matrimonio igualitario en Yucatán, desde que inicié mi labor de apoyo a los enfermos de SIDA, es evidente que sus diputados nunca han tenido empatía por nuestra causa”, añadió.

Por ello, esperan que tras el relevo del PRI en el gobierno de Yucatán y en el Gobierno de México, haya una mayor apertura y se empiece a mejorar el trato y la atención a las personas infectadas con VIH.

Reconoció que no será fácil, pues los representantes locales de otros partidos como Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD) y otros, han asumido posiciones contrarias a los postulados nacionales y también han obstaculizado el respeto de los derechos humanos de todos en Yucatán.

Tampoco ayuda mucho, esa “generalización” que se ha hecho desde la presidencia de la República de las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales de que todas son corruptas y no merecen ningún apoyo, consideró.

“Es verdad que muchos organismos han servido para lavarle dinero a la corrupción, pero no todos son iguales, nosotros tenemos ya 23 años de trabajo y nos henos mantenido con el apoyo de voluntarios y donadores altruistas. Se debe ayudar y exigir resultados, auditar, pero no decir que todos son corruptos y por eso no los apoyamos, porque eso tampoco es verdad”, finalizó.