Obras en Granja Banthí mejorarán seguridad; Vecinos

San Juan del Río, 3 Septiembre 2019.- La obra de rehabilitación de la calle La Yesca, en la colonia Granjas Banthí, iniciada por el gobierno municipal que encabeza Memo Vega, permitirá a los habitantes de la zona poder andar en un ambiente más seguro.

Uno de los beneficiados, Sergio Escobar, dijo que tiene viviendo en la zona cerca de 36 años, y que el paso de los gobiernos solo han sido promesas, sin embargo ahora el alcalde Memo Vega, ha volteado a brindar atención a sus demandas.

“He visto pasar tantos presidentes municipales diciendo lo mismo, que ya no creía en ello; pero ahora me emociona saber que después de tantos años será posible que arreglen mi calle”, subrayó.



El Presidente de Colonos, Felipe Salazar, agradeció a la autoridad municipal por esta acción, aunque recordó que no ha sido la única obra con la que se ha beneficiado a esta localidad, durante la administración de Memo Vega.

Destacó la pavimentación del Circuito Querétaro Oriente y Norte, así como la rehabilitación de las calles Tortuga, Viborillas, Tolimán, además del mejoramiento de servicios de drenaje y energía eléctrica, por mencionar algunas.

“Sí nos ha apoyado mucho el gobierno municipal y eso hay que agradecerlo. Antes la colonia estaba olvidada, pero ahora con Memo Vega se han resuelto varias de nuestras necesidades”, comentó.

En su mensaje, el edil Vega manifestó que con esta obra, nuevamente se da repuesta a una necesidad más de Granjas Banthí, avanzando en su urbanización y mejora de imagen, para que sus habitantes disfruten de una mejor calidad de vida.

“Esta no será ni la única ni la última obra que realizaremos aquí. Sabemos que hay mucho trabajo por delante, pero también tenemos el compromiso de seguirle cambiando el rostro a Granjas Banthí”, indicó.

El alcalde anunció también que en los primeros meses del próximo año se iniciará la remodelación del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), para que sus visitantes disfruten de mejores instalaciones para la práctica deportiva y sano esparcimiento.

En este sentido, invitó a los vecinos de la zona a compartir sus propuestas para la mejora de este espacio recreativo, con la finalidad de realizar aquellas acciones que respondan a sus necesidades.

Respecto a la rehabilitación de la calle La Yesca, se informó que intervendrá en su totalidad la vialidad de cerca de 400 metros lineales, con la colocación de empedrado con mortero, así como construcción de banquetas y guarniciones, con una inversión de 1.5 millones de pesos.