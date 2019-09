Frida Sofía estalla de nuevo contra Michelle Salas

Aunque todo indicaba que Frida Sofía había calmado las declaraciones en contra de su prima Michelle Salas, ahora la joven nuevamente da de qué hablar.

En entrevista con la periodista Elisa Beristain, la hija de La Guzmán arremetió contra la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel pues no le gustan las comparaciones con ella y así lo dejó saber:

“No me comparen, nada más que me comparen en realidad en quién soy yo y quién es ella y ya. Siempre va a haber comparaciones, pero que no me insulten nada más porque no soy Michelita cuando en realidad no es un insulto, es un honor no ser Michelita”.