Biby Gaytán responde a rumores de que Eduardo Capetillo le prohíbe trabajar

Luego de 15 años de ausencia en un proyecto teatral, Biby Gaytán volverá a los escenarios para interpretar a “Velma Kelly” en el musical “Chicago”, mismo que comenzará funciones el próximo 16 de octubre en el Teatro Telcel.

Durante la conferencia de prensa del proyecto, la actriz y cantante fue cuestionada por su lejanía con el medio y los pocos proyectos que ha aceptado tras casarse con Eduardo Capetillo, e inclusive fue cuestionada sobre si es verdad que su marido le prohíbe trabajar.

Sin mostrarse incómoda por las preguntas, Gaytán explicó: “es parte del show business, lo comprendo perfectamente, y ya a estas alturas de mi vida, pues ya no me cuezo al primer hervor, entonces yo comprendo y lo sabemos toda la familia que es parte del estar aquí delante las cámaras, ya sabíamos que esta iba a ser una de las primeras preguntas, pero una acción vale más que mil palabras, estoy aquí, yo nunca me he ido, yo considero que cuando llega la oportunidad que es para ti y por la que tú luchas, y si va a ser para ti, hay que tomarla, como dije hace un momento, a la gente nos encanta a echar culpas, porque es lo más fácil y además es lo que vende, lo comprendo”.

De la misma forma, Biby Gaytán, no dudó en reconocer a Eduardo todo su apoyo, a pesar de que en este proyecto no trabajaran juntos como lo han hecho en otras ocasiones.

“No tengo palabras para agradecer su apoyo en todos los sentidos y hasta me pongo sensible. Me siento afortunada porque me ha apoyado al cien y, si pudiera, lo haría al mil. Me está echando porras para sacar a esa Biby que muchas veces se hace a un lado, porque también soy mamá y me encanta serlo”, destacó.