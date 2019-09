73.9% de los mexicanos se sienten inseguros

Querétaro, 2 Septiembre.- Primer, o tercer informe, confusa la mampara que vestía el escenario del informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que no es confuso es el indice de inseguridad tan alarmante con el que llega nuestro mandatario federal, a rendir cuentas a los ciudadanos.

El Institute for Economics anf Peace en su estudio Global Peace Index en relación a todo el 2018, coloca vergonzosamente a México como el tercer país más peligroso de América.

El informe denominado Organized Crime and Justice in Mexico del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, presentado en abril de 2019, detalla que nuestro país es el segundo con mayor crecimiento de homicidios en el mundo, solo superado por Brasil. Dicho informe contó con la colaboración de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Puebla.

Cifras del cierre del 2018, primer trimestre de 2019 y segundo trimestre de 2019, no han cambiado para bien, todo lo contrario, el índice delictivo aumento considerablemente en poco tiempo alcanzando números alarmantes, que hoy generan una crisis entre los mexicanos.

Los homicidios son el indicador más preocupante, al contar con una tasa 5 veces superior a la mundial. El narco-menudeo se dispara a pesar de que la Guardia Nacional ha comenzado a operar.

Pero la inseguridad también perjudica al desarrollo de México. La violencia extrema a lastimado severamente la tasa de crecimiento económico; el aumento del desempleo se vuelve un factor negativo que se ve reflejado en delitos patrimoniales.

El número de carpetas de investigación abiertas, de enero 2018 a julio 2019, mantiene un rango entre 160,000 y 180,000 procesos, que van en aumento. Tan solo de julio de 2018 era de 162,841 y julio 2019 de 174, 456.

A junio de 2019 73.9% de los mexicanos se siente inseguro en el lugar donde vive. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con datos a julio de 2019, señala que el 78.7% de las mujeres mayor de edad se sentían inseguras, así como 68.2% de los hombres.

El INEGI reporta además, que 84.5% de la población tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, experimentando el 15.5% de ellos algún acto de corrupción.

La delincuencia es considerada por los mexicanos como el segundo problema más importante en el lugar que residen, y al igual que la inseguridad los números son muy fríos y reflejan un problema extremadamente grave, que pone en riesgo a la persona y su desarrollo equilibrado en su sociedad.

No se quien tenga otros datos, pero el temor se vive y se platica todos los días en las calles, las cosas no marchan bien. Como ciudadanos nos corresponde seguir exigiendo a las autoridades que cumplan con su trabajo, y si lamentablemente nos toca ser víctimas, denunciar y no desistir por muy burocrático y difícil que resulte el proceso.