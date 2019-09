Delegado que no trabaje en San Juan del Río se va: Memo Vega

San Juan del Río, 2 Septiembre 2019.- El Presidente Municipal de San Juan del Río, Memo Vega Guerrero, fue enfático al sostener que delegado municipal que no trabaje a favor de su comunidad se irá.

Y es que dijo que de las 80 autoridades auxiliares, por lo menos 10 se han dedicado desde que asumieron el cargo, a crear grillas políticas y no atienden a su comunidad, como lo han estado haciendo los demás, que trabajan en conjunto con las autoridades municipales para llevar desarrollo y prosperidad.

El edil indicó que se ha detectado que alguno delegados y subdelegados, solamente pretenden el cargo para cuestiones políticas, ya sea promoviendo o atacando, cuando no son tiempos de campañas.

Memo Vega apuntó que lo que le interesa a su gobierno, es que la autoridad auxiliar trabaje a favor de su localidad, al sostener que mientras hay quienes están trabajando en gestiones de gobierno y hacen que la comunidad esté activa y se una para trabajar y que su comunidad mejore, hay otros que desde que fueron electos no han hecho nada.

Señaló que se está analizando quiénes si trabajan y quiénes no, pero adelantó que son más de 10 que traen quejas de los ciudadanos, de que no los atienden y que no hacen nada por su comunidad.

Destacó que para el mes de octubre, de acuerdo a la ley orgánica, los que no trabajen podrían ser removidos, ya que a pesar de haber sido electos por la ciudadanía, no implica que sean ‘cheque en blanco’ para los tres años.

“Delegado que no trabaje se va, porque no queremos delegados flojos ni delegados grillos, que es el problema que se ha visto”.

De ahí que precisó que se está integrando un expediente en desarrollo social y que se presentará ante el H. Ayuntamiento, para que sea el propio cabildo el que determine su permanencia o remoción.