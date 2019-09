Eugenio Derbez celebra cumpleaños con serenata de Alessandra Rosaldo

View this post on Instagram

¡FELIZ CUMPLEAÑOS amor de mi vida @ederbez! 🎉🎁🎈🎊🎂💑👨‍👩‍👧 Te amo con toda la fuerza de mi corazón♥️ Que sigas realizando tus sueños, haciendo historia, abriendo paso e iluminándonos con tu luz a quienes tenemos el privilegio de tenerte cerca✨🌟⭐️💫 Gracias por TANTO. TE AMO♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️