Kim Kardashian revela detalles de nuevo disco de Kanye West

México, 31 Ago (Notimex).- La empresaria y socialité Kim Kardashian reveló canciones, fecha de lanzamiento y nombre del nuevo material discográfico de su esposo, el rapero Kanye West.

En una publicación en sus redes sociales, Kardashian mostró en una hoja el título Jesus is King, que podría ser el nombre del próximo álbum de West, así como una lista de 12 temas y la fecha 27 de septiembre que sería el día del estreno.

El cantante de 42 años no se ha manifestado al respecto, pero todo parece indicar que su nuevo proyecto musical está enfocado en temas religiosos.

God is, Baptized, Hands On, Wake the Dead, Water, Sunday, Sweet Jesus, son algunas canciones que formarán parte de la nueva producción del rapero estadunidense.

Kanye y Kim tienen cuatro hijos y han sido una pareja mediática desde el 2012 cuando iniciaron su noviazgo, dos años después se casaron en Florencia, Italia.

Entre los éxitos discográficos de West se encuentran The College Dropout, (álbum debut, 2004), 808s & Heartbreak (2008) o My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) y el año pasado estrenó Ye, su octavo disco.