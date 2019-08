Mujeres de Bangladés ya no deberán informar si son vírgenes para casarse

Las mujeres en Bangladés (Sur de Asia) ya no tienen que declarar si son vírgenes o no en los documentos necesarios para un matrimonio. Esta semana el Tribunal Supremo falló que el gobierno tiene que cambiar los derechos civiles que requieren que una mujer que quiere casarse se declare viuda, divorciada, o “kurami” que en lengua bengalí significa “virgen” o “soltera”.

Las leyes datan desde los años 1960, cuando Bangladés, hoy el tercer país musulmán más grande del mundo, con 168 millones de habitantes, todavía era parte de Pakistán, sin embargo, no fueron modificadas cuando el país se independizó en 1971. En 2014, defensoras de derechos humanos interpusieron un recurso ante para cambiar el formulario existente en la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmán.

La organización Fundación para Servicios y Ayudas Legales en Bangladés (BLAST, por sus siglas en inglés), junto con dos mujeres, argumentó durante el litigio que la práctica humillaba y discriminaba a las mujeres. Sobre todo, porque los hombres no tenían que declarar estatus civil cualquiera en los formularios. Bangladés es un país que todavía combate el matrimonio infantil.

El Tribunal Supremo declaró que el gobierno no había explicado por qué la redacción de los certificados no debía declararse ilegal. Impuso que la palabra “kumari” debía ser eliminada de todo trámite matrimonial y sustituida por el término bengalí “obibahita”, que significa literalmente “soltera”, según el fiscal general adjunto, Amit Talukder.

En una sentencia diferente, las y los magistrados también exigieron que, de ahora en adelante, el novio debía declarar su condición de soltería, divorcio o viudedad. Se espera que el gobierno introduzca las reformas correspondientes después de octubre, cuando ambos veredictos sean publicados.

Organizaciones feministas y defensoras celebraron el fallo del Tribunal. “Preguntar a una mujer si es virgen o no, viola su derecho a la privacidad”, explicó la abogada y fundadora de BLAST, Ainun Nahar Siddiqua. “Ese veredicto marca un hito”, comentó a la agencia Reuters. “Es una sentencia que nos hace creer que podemos luchar y crear más cambios para las mujeres en el futuro.”

La abogada añadió que Bangladés firmó la Convención de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. “Pero la igualdad había sido cercenada para las mujeres desde el comienzo del matrimonio”, dijo.

El funcionario del registro matrimonial, Mohamad Ali Akbar Sarker, explicaba a Reuters que burócratas como él esperan a que el Ministerio de Justicia les informe oficialmente sobre los cambios. “He registrado muchos matrimonios en Dacca y me solían preguntar por qué los hombres tenían la libertad de no desvelar su estatus y las mujeres no. Siempre les decía que no estaba en mi mano. Supongo que ya no me plantearán más esa pregunta”, resumió Akbar Sarker.