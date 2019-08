Lupillo Rivera muestra tatuaje de Belinda y niega romance

Tras varios meses de especulaciones con respecto a un posible romance entre Lupillo Rivera y Belinda, el llamado “Toro del Corrido” decidió romper el silencio y hablar sin reservas de su supuesta relación sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de música regional mexicana compartió un video en el que aclaró paso a paso todos los rumores con su colega del reality La Voz.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos”, dijo Rivera para confirmar que su relación con la también actriz es únicamente amistosa.

“Nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces creo a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas ahí –inclusive en varias partes nos agarraron los medios–, pero nosotros simplemente somos amigos. Nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave”, detalló.

Posteriormente, explicó el motivo que lo llevó a tatuarse el rostro de Belinda en el brazo. “Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”.

Acto seguido, el intérprete se refirió a los supuestos planes de boda con Beli. “Nunca hemos planeado ninguna boda, no tenemos planeado nada de ese tipo, una boda es muy serio y eso no existe tampoco”.

Tras publicar el video, Belinda agradeció el gesto y comentando: “¡Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista. También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor. I love you”.

Gesto que Lupillo agradeció respondiendo: “eres la mujer más hermosa, gracias por existir”.

Minutos después la cantante retomó el tema de la boda y escribió: “¿¿¿Yo si me quería casar contigo, será que podremos???”, a lo que Rivera contestó: “¡¡¡Lolitaaa!!!”.