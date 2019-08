Hija de Niurka Marcos confirma que consume marihuana

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, confirmó que consume marihuana, luego de que hace algunas semanas fuera arrestada con un amigo en las calles de la ciudad de México por presuntamente haberla ingerido en la vía pública.

A pesar de que en ese momento la joven evitó hablar del tema, ahora se mostró más abierta al respecto y al ser cuestionada por los reporteros confesó:

“Yo la consumo, y la consumo muy poco, la consumo en las noches, no es una adicción, yo ni siquiera compro como tal, pero, o sea, vamos quitándonos las máscaras, conmigo si es más como una relajación, de vamos a concentrarnos en lo que estoy haciendo, pero casi siempre es para dormir”.

Previo a esto, Romina se mostró incómoda al respecto de las declaraciones de su famosa madre, quien aseguró que había sido amante de Juan Osorio cuando él estaba casado con su ex mujer.

“No sabía, no chavos, no, mi mamá y Juan tienen una relación increíble y se llevan muy bien y la principal razón es mi hermano (Emilio), no va a ser ni la primera ni la última, si fuera verdad, que no lo es, pero además, o sea mi mamá no tiene pelos en la lengua, entonces ella puede llegar y les va a decir, ella no tiene nada que ocultar, y al final de cuentas la que está soltera es ella”, manifestó.