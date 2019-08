Niegan a Sharis Cid ser la concubina del fallecido Isaías Gómez

Luego de que Sharis Cid fuera considerada por las autoridades como la concubina del fallecido Isaías Gómez, es la hermana del hoy occiso quien se niega a reconocer que la actriz sea llamada con ese término.

Durante su encuentro con la prensa, Edelmira Gómez, hermana de Isaías, fue cuestionada sobre su postura ante esta decisión de las autoridades, a lo que ella respondió: “Pues no era su concubina, no vivía con él, era su pareja, no era su concubina”.

Acto seguido, un reportero le preguntó si era verdad que Sharis y el empresario no vivían juntos desde marzo del 2018, a lo que inmediatamente dijo:

“No vivían juntos desde marzo, no era concubina, era su pareja, no vivían juntos, es lo que nosotros sabemos y ya, pero nosotros estamos por Isaías, estamos por Héctor y ya, gracias a Dios, Héctor se va con nosotros”.

Al notar que las preguntas sobre la actriz continuaban, Edelmira remató: “Yo no vine a hablar de Sharis, vine por mi hermano, por mi novio y estoy feliz”.

Estas declaraciones se dieron minutos después de que un juez absolviera de cualquier delito a Héctor Francisco Jasso Altamirano, quien era señalado como presunto autor intelectual y material del asesinato de Isaías Gómez.