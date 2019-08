Desconoce USEBEQ propuesta del municipio para cambio de horarios en escuelas

Querétaro, 28 Agosto 2019.- El Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echavarri Lary, afirmó que desconoce la propuesta que hizo el secretario de movilidad del municipio sobre cambiar el horario de entrada a clases de las escuelas públicas de educación básica para disminuir el tránsito vehicular en la capital.

“Tenemos que estar de acuerdo con la cuestión sindical y laboral y recordemos que tenemos dobles turnos y demás no es una situación que se pudiera atender así nada más con una propuesta”, añadió.

En ese sentido, consideró que dicha propuesta tendría que ser avalada por el sindicato de maestros y por los padres de familia, pues reveló que, incluso, cuando hay cambio de horario en el turno matutino por el frío, se llegan a molestar.

“Tendría que ver los estudios que tiene y el impacto que tendría, desconozco, no soy un experto en movilidad, si cuando modificamos el horario media hora por la cuestión del clima causa malestares y situaciones tendríamos que ver cuál es la ventaja y la desventaja del tema y analizarlo”, resaltó.

El Coordinador General de la USEBEQ, indicó que buscará reunirse con el titular de la Secretaría de Movilidad, Saúl Obregón Biosca, para que le explique el planteamiento, pues afirmó que él no se ha sentado con ningún funcionario del ayuntamiento capitalino.

“No sé con quién se han sentado de USEBEQ, ni sé cuál es el planteamiento; conmigo en lo personal no; ver cuál es el impacto que tendrían y tomar una decisión, yo no digo que no o sí”, concluyó.