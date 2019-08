Michael Jackson, víctima de sus travesuras

México, 28 Ago (Notimex).– La vida de Michael Jackson fue una experiencia de altibajos, pues lo mismo saboreó el éxito desde su infancia, su adolescencia y edad adulta; sin embargo, fue en esta última etapa en donde emergió la parte oscura del llamado “Rey del Pop”.

A la fecha continúa el misterio sobre muchas de las acciones negativas que aseguran, cometió fuera de los escenarios, principalmente con menores: documentales, declaraciones y versiones que se mantienen en el aire empañan su memoria.

Entre sus mayores satisfacciones musicales sobresale poseer el álbum más vendido en la historia: Thriller, así como varios más que se mantuvieron como número uno en las listas de popularidad.

Michael Jackson, quien nació el 29 de agosto de 1958, estuvo envuelto en la polémica y la tragedia, sucesos que permiten suponer que la felicidad y el éxito no van de la mano.

La carrera del astro comenzó a los ocho años cuando se incorporó al grupo familiar The Jackson Five, donde su destreza para el baile y el canto lo convirtieron rápidamente en el líder y vocalista; sin embargo, en ese periodo también fue víctima de las agresiones verbales y físicas de su padre, Joe Jackson.

El propio Michael declaró que dichas agresiones fueron impulsoras de su éxito y disciplina, pero aquellos eventos propiciaron la expulsión de Joe Jackson del testamento del llamado “Rey del Pop” luego de su muerte, el 25 de junio de 2009.

Consolidado por los temas del álbum Thriller, la trama argumental de sus videos, sus rutinas de baile y por ser el artista conceptual más importante en la historia de la música según la revista Rolling Stone, Jackson ya era una estrella en la industria musical en la década de 1980.

Pero en 1985 mientras grababa un comercial para una reconocida marca de refrescos, sufrió un accidente que le incendió el cabello, ocasionándole quemaduras en el cuero cabelludo.

Aquellas marcas lo acompañaron toda su vida, al grado de revelarse en el documental Killing Michael Jackson que el cantante murió calvo, disimulando su ausencia capilar con tatuajes y pelucas.

Ese mismo año, el artista se unió a otras figuras de la música para lanzar el tema We Are the World, con el que ayudaron a los afectados por la hambruna en África. La colaboración vendió cerca de 63 millones de dólares y se convirtió en la más vendida de todos los tiempos, además de conseguir cuatro premios Grammy.

Víctima del vitíligo, sus operaciones de nariz y un adelgazamiento descontrolado, el cantante comenzó a sufrir cambios en su apariencia física a partir de 1986, situación que no lo detuvo, pues para 1987 lanzó Bad, y cuatro años después, el 31 de octubre de 1991, se presentó en el medio tiempo de la edición número 27 del Super Bowl.

Aquel medio tiempo marcó un hito dentro de la cultura pop y el mundo del deporte, fue el más visto del momento por lo que la revista Rolling Stone lo catalogó como el mejor de la historia y un referente de aceptación para los “shows” de medio tiempo que se realizan cada año.

Pero los títulos y éxitos del llamado “Rey del Pop” comenzaron a mancharse cuando en 1993, Jordan Chandler lo acusó de haber abusado sexualmente de él, episodio que se repitió en 2003 al ser acusado por Garvin Arvizo y aunque ambas disputas llegaron a acuerdos en los que nunca se probó la culpabilidad del cantante, la relación de Michael Jackson con menores de edad como la estrella infantil Macaulay Culkin ha generado el interés de la crítica.

Por aquellos eventos de abuso y la actitud de Jackson se ha llegado a considerar que el cantante padeció el “síndrome de Peter Pan” que en palabas del psicólogo Dan Kelly se define como la inmadurez en aspectos psicológicos y sociales, acompañados de problemas en el desarrollo sexual; lo anterior reforzado por una etapa infantil en la que el cantante solo vivió la violencia y abuso de su padre.

A 10 años de su fallecimiento se reveló que el cantante fue encontrado sin vida rodeado de medicamentos, así como jeringas, un ordenador, una muñeca, anteojos, discos compactos y algunas revistas sobre su cama.

En Leaving Neverland documental de HBO elaborado por el director Dan Reed en 2019, se mostraron los casos de Wade Robson y Jimmy Safechuck, dos hombres que acusaron a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños.

Lo cierto es que a lo largo de su carrera, Michael Jackson sumó 13 premios Grammy y ocho Billboard, fue el único artista en lograr números uno en cada una de las décadas, de 1960 hasta 2010, además de ser el artista mejor pagado, vivo y muerto, y tener el álbum más vendido de toda la historia: Thriller. Logros que siguen intactos a pesar de lo polémica de su muerte y las acusaciones póstumas.