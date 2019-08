Presentan a Súper Copa como parte del SpeedFest 2019

México, 28 Ago (Notimex).- El serial más veloz del automovilismo mexicano, la Súper Copa, fue presentada este día de manera formal como parte del evento SpeedFest 2019, que cumplirá su segunda edición el próximo 7 de septiembre.

El Autódromo Hermanos Rodríguez albergará el Festival de la Velocidad y lo hará con dos seriales de alta relevancia en el país, la Copa Notiauto y este miércoles se formalizó la Súper Copa, con la inclusión de su categoría estelar Mercedes Benz.

A la conferencia de prensa para hacer el anuncio se dieron cita Ricardo Escoto, director general, y Héctor Richards, director deportivo, ambos del SpeedFest; así como Michel Jourdain, director de Súper Copa; Diego Salazar, director general de automotriz Hermer, y Eduardo Razo, director de Zapata Camiones.

Richards se dijo “orgulloso” de que Súper Copa sea parte de este evento automovilístico y que “sea una fecha puntuable”, por lo que se prevé el mejor esfuerzo de cada uno de los pilotos en las distintas categorías del SpeedFest.

Escoto, por su parte, recordó que será un evento fantástico para los amantes del deporte motor, pues aunado a las carreras habrá una feria (juegos mecánicos) y al término un concierto de Paty Cantú, sumado a juegos pirotécnicos y diferentes puestos de comida, todo en alusión también al mes patrio.

Destacó que cada uno de los asistentes, con cualquier boleto, tendrá la oportunidad de acercarse a pits y convivir con los pilotos, a quienes les podrán pedir algún autógrafo y fotografía, además de que recibirán algún folleto para dar a conocer más la competencia.

“Todas las personas, con cualquier boleto, podrán acceder a los pits para conocer a los pilotos, podrán ver los coches”, apuntó el director general del SpeedFest 2019.

Michel Jourdain, director de Súper Copa, confía en que todo salga conforme a lo planeado, sobre todo que la lluvia no aparezca para que no afecte el espectáculo, más allá de que reconoció que los Mercedes Benz no cuentan con los neumáticos especiales para lluvia.

Entre las categorías que se apreciarán este 7 de septiembre a partir de las 13:00 horas son: T500, Fórmula 1800, Súper Copa Mercedes, Tractocamiones, Turismos Light, TC2000, Súper Turismos, a la espera de que pueda presenciarse alguna carrera de motos.